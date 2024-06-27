Биржа

dv.ee

27 июня 2024 в 9:21









Гендиректор Äripäev продал большую часть Nvidia: «Страх победил жадность»

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов принял решение придерживаться своей инвестиционной стратегии и продал большую часть акций Nvidia после десятикратного роста. Фото: Andras Kralla

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов, который три года назад приобрел акции производителя чипов Nvidia, продал большую часть своей позиции с десятикратной прибылью. В то же время он по-прежнему считает компанию сильной.

«Обычно я никак не ограничиваю свои инвестиции по времени. Но в случае с Nvidia, когда я купил ее три года назад, то поставил себе цель: если она вырастет в десять раз, что тогда казалось мистическим, я рассмотрю возможность продажи. Она действительно выросла в десять раз, я все взвесил и страх победил жадность», – пояснил Рытов в эфире утренней программы радио Äripäev.