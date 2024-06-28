    Крупный инвестор Hepsor продал часть акций существенно ниже рыночной цены

    Член правления Hepsor и крупный инвестор Лаури Мейдла продал 120 000 акций в ходе внебиржевой сделки по цене значительно ниже рыночной.Фото: Liis Treimann

    Инвестор Hepsor Лаури Мейдла выставил на продажу 24% своих акций Hepsor по цене значительно ниже рыночной. По словам инвестора, это была очень сложная сделка.

    До сделки Лаури Мейдла, крупный инвестор и член наблюдательного совета Hepsor, делил в списке акционеров по количеству акций второе-четвертое место с Андресом Пярлоая и Кристьяном Митти. Каждому из них принадлежало по 13,15% компании. Однако в июне Мейдла продал четверть своих акций. Стоимость его позиции до сделки составляла около 3,2 млн евро.

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