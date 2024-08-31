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31 августа 2024 в 12:07









Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в октябре

Фото: Reuters/Scanpix, Дадо Рувик

Представители стран ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре. Котировки Brent в минусе, аналитики снижают прогноз цены барреля на 2025 год.

О том, что государства, входящие в ОПЕК+, намерены нарастить добычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов съезда.

Под руководством Саудовской Аравии и России они запланировали нарастить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в октябре. До этого группа неоднократно подчеркивала, что может отказаться от такого шага с учетом снижения спроса со стороны Китая. Аналитики Citigroup Inc. и Rystad Energy прогнозируют, что так и случится.

Однако в данный момент нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено, сказали несколько высокопоставленных лиц, пожелавшие сохранить анонимность. Политический кризис в Ливии, члене ОПЕК, которая сократила добычу вдвое, возможно, дал картелю пространство для маневра. Беды Триполи подстегнули рынок, компенсировав опасения по поводу Китая и обильные новые поставки из США, Гайаны и Бразилии, пишет Bloomberg.

Цены на нефть резко снизились за последние пару месяцев, а котировки североморской марки Brent находятся ниже отметки в $80 за баррель.

Goldman Sachs на этой неделе снизил прогноз средней цены Brent на 2025 год до $77 за баррель с $82 за баррель, также отметив ослабление спроса в Китае. Производство углеводородов в США превышает прогнозы, в то время как рост потребления нефти в КНР замедляется на фоне более активного использования электромобилей, а также уменьшения спроса со стороны нефтехимической отрасли.

Аналитики Morgan Stanley также ожидают, что цена Brent будет ниже $80 за баррель в следующем году и опустится до $75 за баррель к концу 2025 года. «Сейчас нефтяной рынок является дефицитным, – отмечают аналитики банка Мартейн Рэтс и Шарлотта Фиркинс. – Однако к четвертому кварталу 2024 года он, вероятно, вернется к равновесию, а в 2025 году мы прогнозируем избыток нефти на рынке».

Россия, получающая треть доходов бюджета от добычи нефти и газа, не будет наращивать добычу вместе со всеми. Ей еще нужно компенсировать нарушение договора о сокращении добычи. Страна представила в секретариат ОПЕК график компенсации недосокращенной добычи: в октябре будет компенсировано 10 тысяч баррелей в сутки, в ноябре – 30 тысяч б/с. Далее компенсации начнутся лишь с марта 2025 года.