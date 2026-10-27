Перенос Rail Baltica сэкономит миллиард евро в ближайшие годы. Строителям придется забыть о контрактах, на которые они рассчитывали
Перенос срока завершения Rail Baltica на 2034 год означает отсрочку работ более чем на 1 млрд евро. При этом в новом бюджетном периоде Европейского Союза Эстония рассчитывает получить на проект 1,7 млрд евро.
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Харьюский уездный суд начал процедуру санации дорожно-строительной компании RTS Infra Eesti. Всего несколько месяцев назад компания заключила по итогам государственного тендера контракт на строительство дороги Соо теэ в волости Саку в рамках проекта Rail Baltica.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.