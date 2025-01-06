Эстонские инвесторы активно продавали акции Wise и Tesla

Производящая электромобили компания Tesla в декабре была одной из самых непопулярных у эстонских инвесторов. Foto: Andras Kralla
В последний месяц года внимание клиентов LHV было сосредоточено на внешних рынках – инвесторы приобретали акции американских технологических компаний среднего рыночного капитала, а также более известные имена из Северных стран.
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31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.