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  • 06.01.25, 12:04

Эстонские инвесторы активно продавали акции Wise и Tesla

В декабре эстонские инвесторы активно продавали акции Wise и Tesla, а покупали, например, ценные бумаги Berkshire Hathaway и AMD.
Производящая электромобили компания Tesla в декабре была одной из самых непопулярных у эстонских инвесторов.
  • Производящая электромобили компания Tesla в декабре была одной из самых непопулярных у эстонских инвесторов. Foto: Andras Kralla
В последний месяц года внимание клиентов LHV было сосредоточено на внешних рынках – инвесторы приобретали акции американских технологических компаний среднего рыночного капитала, а также более известные имена из Северных стран.
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