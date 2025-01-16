Годовая прибыль Tallinna Kaubamaja резко сократилась

Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%

Вместо того чтобы с лупой искать на бирже компании с потенциалом быстрого роста, можно сосредоточиться на стабильном поступлении дивидендов, которые помогут постепенно нарастить ваш портфель. Вопрос заключается в том, как выбрать такие компании, которые действительно смогут значительно увеличить доходность портфеля.