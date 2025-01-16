Годовая прибыль Tallinna Kaubamaja резко сократилась

Прибыль до налогообложения концерна Tallinna Kaubamaja в прошлом году составила 35,5 миллиона евро, что на 17,5% меньше, чем годом ранее.
- Бум спроса на автомобили хорошо сказался на результатах Tallinna Kaubamaja. Foto: Liis Treimann
Согласно биржевому сообщению Tallinna Kaubamaja, неаудированный оборот за прошлый год составил 944,6 миллиона евро. Это на 2,7 миллиона евро или 0,3% меньше, чем в предыдущем году. Оборот снизился в сегментах супермаркетов и универмагов, но вырос в сегментах автомобильной торговли, безопасности и недвижимости.
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