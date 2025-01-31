Мадис Мюллер – о тарифах Трампа: ограничение торговли не может положительно сказаться на экономике

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер полагает, что следующее снижение процентных ставок Европейским центральным банком может не принести положительного эффекта. Foto: Andras Kralla
«Из-за связанной с экономической политикой неопределенности можно заметить снижение уверенности, например, среди предпринимателей, которые, возможно, уже отложили или откладывают какие-то инвестиции», – отметил Мюллер.
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