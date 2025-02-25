Infortar ушел в убыток, но выплатит щедрые дивиденды

В четвертом квартале Infortar понес чистый убыток в размере почти 12 млн евро, в то же время выручка выросла на треть.
- Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт (справа) заявил в биржевом сообщении, что объем инвестиций компании за последние годы достиг около полумиллиарда евро. Foto: Andras Kralla
Во вторник утром Infortar сообщил инвесторам, что за последние три месяца понес 12 млн евро чистого убытка. Год назад биржевая компания получила 24,2 млн евро чистой прибыли. Годовая прибыль составила 175,4 млн евро, что на 40% меньше, чем годом ранее. Падение прибыли было обусловлено ростом расходов на продажи.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Решение Tallink выплатить дивиденды в размере 6 центов на акцию подтолкнуло акции Infortar к рекорду.
Акции отреагировали положительно
В последнем квартале 2024 года Tallink Grupp ушел в убыток, однако дивиденды будут выплачены в большем размере, чем ожидали аналитики.
Infortar увеличила оборот в пять раз за несколько лет – с 200 миллионов евро до более чем миллиарда. По словам председателя правления биржевой компании Айна Ханшмидта, рост в экономике жизненно необходим.
Состав первой пятёрки в ТОПе инсайдеров компаний, котирующихся на Таллинской бирже, за год остался неизменным, однако участники поменялись местами, а стоимость их активов претерпела значительные изменения.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.