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  • 25.02.25, 12:13

Infortar ушел в убыток, но выплатит щедрые дивиденды

В четвертом квартале Infortar понес чистый убыток в размере почти 12 млн евро, в то же время выручка выросла на треть.
Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт (справа) заявил в биржевом сообщении, что объем инвестиций компании за последние годы достиг около полумиллиарда евро.
  • Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт (справа) заявил в биржевом сообщении, что объем инвестиций компании за последние годы достиг около полумиллиарда евро. Foto: Andras Kralla
Во вторник утром Infortar сообщил инвесторам, что за последние три месяца понес 12 млн евро чистого убытка. Год назад биржевая компания получила 24,2 млн евро чистой прибыли. Годовая прибыль составила 175,4 млн евро, что на 40% меньше, чем годом ранее. Падение прибыли было обусловлено ростом расходов на продажи.
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