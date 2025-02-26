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  • 26.02.25, 12:19

Bigbank потерял в прибыли, но увеличил объемы. Глава компании: на биржу выходить не планируем

Торгующий облигациями на бирже Bigbank в прошлом году сумел увеличить объемы бизнеса, но в четвертом квартале потерял 6,6 млн евро чистой прибыли.
Объемы бизнеса выросли как по кредитному портфелю, так и по депозитам, что также увеличило процентный доход компании.
  • Объемы бизнеса выросли как по кредитному портфелю, так и по депозитам, что также увеличило процентный доход компании. Foto: Raul Mee
В четвертом квартале Bigbank заработал 4,6 млн евро чистой прибыли, что на 6,6 млн евро меньше, чем в прошлом году, сообщила компания в пресс-релизе. За год концерн заработал 32,2 млн евро чистой прибыли, что на 8,3 млн меньше, чем в прошлом году.
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