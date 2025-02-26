Bigbank потерял в прибыли, но увеличил объемы. Глава компании: на биржу выходить не планируем

Торгующий облигациями на бирже Bigbank в прошлом году сумел увеличить объемы бизнеса, но в четвертом квартале потерял 6,6 млн евро чистой прибыли.
- Объемы бизнеса выросли как по кредитному портфелю, так и по депозитам, что также увеличило процентный доход компании. Foto: Raul Mee
В четвертом квартале Bigbank заработал 4,6 млн евро чистой прибыли, что на 6,6 млн евро меньше, чем в прошлом году, сообщила компания в пресс-релизе. За год концерн заработал 32,2 млн евро чистой прибыли, что на 8,3 млн меньше, чем в прошлом году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
«За меня отвечает Керес, спрашивайте у Кереса», – это было единственные слова Парвела Пруунсильда после оглашения судебного решения. Суд вынес оправдательный приговор.
Банк Эстонии включил Bigbank в список системно значимых кредитных учреждений, и с нового года для банка будет действовать дополнительный буфер капитала в размере 0,5%.
Средние банки, такие как Bigbank и Coop Pank, добились такого успеха в борьбе за клиентов, что теперь признаны системно значимыми банками и обязаны откладывать больше капитала.
На самом верху рейтинга успешных эстонских компаний находятся банки, причём исключительно банки, которые заняли первые шесть мест. Их прибыль до налогообложения составляет треть от общей прибыли 1000 компаний из списка.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.