Назад 26.02.25, 12:19 Bigbank потерял в прибыли, но увеличил объемы. Глава компании: на биржу выходить не планируем Торгующий облигациями на бирже Bigbank в прошлом году сумел увеличить объемы бизнеса, но в четвертом квартале потерял 6,6 млн евро чистой прибыли.

Объемы бизнеса выросли как по кредитному портфелю, так и по депозитам, что также увеличило процентный доход компании. Foto: Raul Mee

В четвертом квартале Bigbank заработал 4,6 млн евро чистой прибыли, что на 6,6 млн евро меньше, чем в прошлом году, сообщила компания в пресс-релизе. За год концерн заработал 32,2 млн евро чистой прибыли, что на 8,3 млн меньше, чем в прошлом году.