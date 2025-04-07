Назад 07.04.25, 08:09 Трамп не собирается отказываться от тарифов. Рынки продолжили обвал Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.

В понедельник рынки продолжили падать. Американские индексы достигли территории медвежьего рынка, потеряв только за два дня на прошлой неделе более 10% стоимости. Foto: Pixabay

Фьючерсы на S&P 500 падают на 3%, а на технологический индекс Nasdaq 100 на почти 5%.

Китайские рынки также падают: гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 11% процентов, а материковый индекс CSI 300 – более чем на 6%.

В Японии индексы Topix и Nikkei 225 падают более чем на 7%. Австралийский S&P/ASX 200 и корейский Kospi также снижаются на 5%.

Снижение продолжается после того, как в четверг и пятницу американские рынки потеряли более 5 трлн долларов капитализации, что стало худшей неделей с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Более чем 10-процентное падение S&P 500 в четверг и пятницу – лишь четвертый случай за последние 85 лет, когда индекс падал так быстро. Решение Трампа нарушить мировой торговый порядок, введя огромные пошлины на импорт в США, усилило опасения по поводу траектории развития мировой экономики. В пятницу Китай объявил об ответных пошлинах в размере 34%. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что посетит США для встречи с Трампом как можно скорее, но тем временем страна «должна подготовить пакет мер, которые Япония может предпринять». В один момент индекс Topix упал на 9,6%, из-за чего торги были приостановлены, поскольку на биржу начало поступать большое количество заявок на продажу. Акции Toyota упали почти на 7%, а Nintendo снизилась на 9,6% после новостей о том, что она отложила предварительные заказы на свою новую консоль Switch 2 в США после объявления о тарифах. Акции SoftBank упали на 12,7%, а MUFG, одного из крупнейших японских банков, – на 15%. Падает все Сырьевые товары также понесли значительные потери: американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,5% до 60,50 доллара за баррель. Международный эталон нефти Brent упал на 2,4 процента до 64 доллара. На прошлой неделе нефть подешевела на 15%. Цена меди на LME, которая рассматривается как косвенный показатель роста из-за ее промышленного использования, упала более чем на 7% до 8690 долларов за тонну. Горячие новости Автор спектакля о «Балтийце»: смысл жизни для Нарвы – чтобы люди не хотели уезжать Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Биткоин, как и другие криптовалюты, также в красной зоне. Биткоин упал на 8% и достиг отметки в 77 тысяч долларов.

Сам доллар снижается по отношению к корзине валют, потеряв с утра 0,4%. За последние несколько дней американская валюта снизилась по отношению к другим валютам более чем на 1,5%.

План Трампа остается в силе

В воскресенье Трамп не показал никаких признаков того, что он отступит от своего плана по тарифам.

«У нас огромный финансовый дефицит с Китаем, Европейским Союзом и многими другими странами. Единственный способ вылечить эту проблему – это тарифы, которые сейчас приносят десятки миллиардов долларов в США. Они уже действуют, и это прекрасное зрелище», – написал он на сайте Truth Social.

Позднее, отвечая на вопрос о падении рынка, Трамп сказал журналистам, что «иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то вылечить».

Ранее министр финансов Скотт Бессент отверг «краткосрочную» реакцию рынка на агрессивные тарифы президента, заявив телеканалу NBC, что Белый дом будет «держать курс». Отвечая на вопрос, можно ли обсуждать тарифы Трампа, он сказал: «Нам придется посмотреть, что предлагают другие страны и насколько это правдоподобно».

Его комментарии последовали за предупреждением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что тарифы спровоцируют «повышение инфляции и замедление роста».

Доходность эталонного 10-летнего казначейства США, за которой пристально следят чиновники администрации Трампа, упала на 0,08 процентного пункта до 3,91%, поскольку инвесторы предпочитают сокращать риск и увеличивать долю облигаций. Доходность 10-летних японских облигаций JGB упала на 0,07 процентного пункта до 1,11%, а доходность 10-летних китайских облигаций снизилась на 0,09 процентного пункта до 1,64%.

Инвестор-активист Билл Акман, который активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, написал на сайте X, что «массивные и непропорциональные тарифы» грозят «разрушить доверие к нашей стране как к торговому партнеру, месту ведения бизнеса и рынку для инвестирования капитала».