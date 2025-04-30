Убытки Ekspress Grupp резко выросли

Выручка Ekspress Grupp в первом квартале увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 17,0 млн евро. Цифровые доходы также выросли на 5%, и их доля составила 84% от общего оборота концерна.
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Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.