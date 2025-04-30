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  • 30.04.25, 11:15

Убытки Ekspress Grupp резко выросли

Котирующийся на бирже медиаконцерн Ekspress Grupp увеличил выручку в первом квартале, однако выросли и убытки.
Глава Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.
  • Глава Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.
  • Foto: Andras Kralla
Выручка Ekspress Grupp в первом квартале увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 17,0 млн евро. Цифровые доходы также выросли на 5%, и их доля составила 84% от общего оборота концерна.
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