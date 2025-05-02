Назад 02.05.25, 16:29 В США создано 177 тысяч новых рабочих мест В апреле было создано меньше рабочих мест, чем в марте, но больше, чем ожидали аналитики, пишет CNBC.

Нонфармы превысили ожидания аналитиков

Foto: Юрий Грипас / Pool via Consolidated News Photos / Scanpix

Вышли свежие «нонфармы» – ежемесячная статистика о новых рабочих местах в США.

В апреле в США было создано 177 тысяч новых рабочих мест. Это меньше, чем за март (185 тысяч), но больше, чем ожидали аналитики, опрошенные Dow Jones (133 тысячи).

Безработица составила 4,2%, что полностью соответствовало ожиданиям аналитиков.

Расширенная безработица, включающая в себя в том числе тех, кто уже потерял надежду найти работу, и тех, кто работает с частичной занятостью, составила 7,8%.

Больше всего рабочих мест было создано в сфере здравоохранения (51 тысяча). Далее идут транспорт и склады (29 тысяч), финансовый сектор (14 тысяч) и соцподдержка.

В государственном секторе было потеряно 9 тысяч рабочих мест. С января их число уменьшилось на 26 тысяч.

Нонфармы являются показателем, демонстрирующим, насколько хороша ситуация в экономике и насколько велика инфляция. Когда они высокие, это аргумент в пользу того, что в экономике все хорошо, инфляция высокая, и учетную ставку нужно либо оставлять неизменной, либо повышать. Когда низкие, значит экономика и инфляция замедляются, и ставку нужно либо не менять, либо снижать.