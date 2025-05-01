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  • 01.05.25, 09:55

США и Украина подписали соглашение о недрах

Представители США и Украины подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставит американской стороне доступ к важнейшим природным ресурсам Украины. Соглашение, подписанное в Минфине США 30 апреля, предусматривает создание инвестиционного фонда по восстановлению Украины, пишет Meduza.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в последний раз встречались 26 апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.
  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в последний раз встречались 26 апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.
  • Foto: AFP/Scanpix
Министр экономики Украины Юлия Свириденко опубликовала список ключевых положений американо-украинского соглашения, которые, по ее словам, гарантируют, что полное владение и контроль над «всеми ресурсами на нашей территории и в территориальных водах» останется за Украиной. Документ предусматривает, что власти Украины определят, какие природные ресурсы будут добывать в рамках сделки – по словам Свириденко, речь идет о «равноправном партнерстве», а фонд «структурирован на основе 50/50».
Фонд будет инвестировать в добычу важнейших полезных ископаемых, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку, причем США и Украина будут отбирать проекты совместно. В течение первых десяти лет вся прибыль, полученная фондом, как ожидают в Киеве, будет реинвестироваться в новые проекты и реконструкцию Украины, сообщила министр. По ее словам, США, помимо финансовых взносов в фонд, могут предложить дополнительную поддержку, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украина и США будут совместно управлять фондом, рассказала украинский министр, и ни одна из сторон не будет играть доминирующей роли. Первоначально Вашингтон требовал, чтобы Соединенные Штаты получили полный контроль над природными ресурсами Украины.
Свириденко добавила, что соглашение составили таким образом, чтобы формулировки соответствовали Конституции Украины и «поддерживали курс Украины на европейскую интеграцию». По ее словам, для того, чтобы фонд начал работу, потребуется изменить только Бюджетный кодекс Украины.
Само соглашение должна будет ратифицировать Верховная Рада.
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