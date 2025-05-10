Вкус биржи: чего резину тянем? Выход легендарной игры откладывается
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на американские фондовые рынки.
Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили в четверг, 8 мая, по итогам телефонного разговора, пишет Deutsche Welle.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем значения 9 мая, кто круче – Анне Вески или Татьяна Буланова, почему недовольные не бастуют, и где толковые экономисты. А также – чего ждать от нового Папы.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.