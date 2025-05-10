Назад 10.05.25, 06:00 Вкус биржи: чего резину тянем? Выход легендарной игры откладывается Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на американские фондовые рынки.

Foto: Крис Дельмас / AFP / Scanpix

Как живется Дональду Даку в эпоху Дональда Трампа? Disney взял да и отчитался.

ШОК! СЕНСАЦИЯ! BREAKING NEWS! ФРС предсказуемо ничего не сделала со ставкой.

Вовремя предать – это предвидеть. Apple хочет отказаться от Google как основной поисковой системы.

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».