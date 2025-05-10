Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 10.05.25, 06:00

Вкус биржи: чего резину тянем? Выход легендарной игры откладывается

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на американские фондовые рынки.
Вкус биржи: чего резину тянем? Выход легендарной игры откладывается
  • Foto: Крис Дельмас / AFP / Scanpix
Как живется Дональду Даку в эпоху Дональда Трампа? Disney взял да и отчитался.
ШОК! СЕНСАЦИЯ! BREAKING NEWS! ФРС предсказуемо ничего не сделала со ставкой.
Вовремя предать – это предвидеть. Apple хочет отказаться от Google как основной поисковой системы.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 05.05.25, 18:38
Вкус биржи: 100 дней Трампа. Чем закончилось для рынков?
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым оценили, как первые сто дней правления Дональда Трампа повлияли на фондовые рынки.
Новости
  • 09.05.25, 12:07
Лондон и Вашингтон заключили новое торговое соглашение
Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили в четверг, 8 мая, по итогам телефонного разговора, пишет Deutsche Welle.
Новости
  • 07.05.25, 21:29
ФРС вновь сохранила ставку на прежнем уровне
По мнению представителей ФРС, инфляция и безработица могут вырасти, поскольку тарифы Дональда Трампа усиливают неопределенность.
Mнения
  • 09.05.25, 17:00
Делов-то: батл под Нарвой на 9 мая и новый Лев в Ватикане
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем значения 9 мая, кто круче – Анне Вески или Татьяна Буланова, почему недовольные не бастуют, и где толковые экономисты. А также – чего ждать от нового Папы.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.05.25, 08:51
Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными
2
Новости
  • 08.05.25, 16:54
Эстонский бизнесмен купил у владельца Maxima две сети ресторанов в Литве
3
Новости
  • 09.05.25, 06:00
«Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали»
4
Новости
  • 09.05.25, 11:25
Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере
5
Новости
  • 08.05.25, 08:22
Планы правительства: пенсия от работодателя, объединение больничной сети и рост зарплат
Кристен Михал: «Если кому-то хочется, он может порассуждать, долгосрочный ли это план или краткосрочный»
6
Новости
  • 08.05.25, 14:09
Эстонский текстильный бизнес принес финнам солидные дивиденды

Последние новости

Mнения
  • 10.05.25, 12:26
Епископ: У конфликта вокруг ЭХПЦ нет ни лёгкого, ни по-настоящему хорошего решения
Вопрос подчинения церкви Москве — это конфликт ценностей
Новости
  • 10.05.25, 11:34
Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России
Новости
  • 10.05.25, 11:09
C 2026 года на некоторых АЗС и в магазинах в Эстонии примут оплату картой даже без интернета
Новости
  • 10.05.25, 10:34
Рост немецкого фондового рынка установил новый рекорд
Биржа
  • 10.05.25, 06:00
Вкус биржи: чего резину тянем? Выход легендарной игры откладывается
Новости
  • 09.05.25, 17:14
Европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet
Ведется расследование
Mнения
  • 09.05.25, 17:00
Делов-то: батл под Нарвой на 9 мая и новый Лев в Ватикане
Биржа
  • 09.05.25, 16:37
Из Enefit Green уходит последний топ-менеджер, выводивший компанию на биржу

Сейчас в фокусе

Экономист Хейдо Витсур считает, что Рийгикогу нужно брать пример с парламента Швеции, работающего куда более эффективно.
Новости
  • 09.05.25, 06:00
«Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали»
Строительный объект.
Новости
  • 09.05.25, 11:25
Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере
Магазин Janere в Таллинне, у фирмы они есть и в других городах Эстонии.
Новости
  • 08.05.25, 08:51
Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными
Капитан судна NewNew Polar Bear взят под стражу
Новости
  • 09.05.25, 13:25
Капитан судна NewNew Polar Bear взят под стражу
Novo Nordisk хорошо вписывается в мой портфель, поскольку выигрывает от глобальной мегатенденции, порождаемой стареющим благосостоятельным обществом. На фото: завод Novo Nordisk в Хиллерёде, Дания.
Инвестор Тоомас
  • 09.05.25, 11:22
Инвестор Тоомас: плохой сюрприз, который не так уж и плох
В Эстонии Маргус Линнамяэ объединил свои кинотеатры с Coca-Cola Plaza.
Новости
  • 09.05.25, 08:55
Крупный бизнесмен мог нарушить закон при сделке с кинотеатрами – штраф уже маячит
Строительная площадка. Самое высокое 8-этажное главное здание должно предложить посетителям великолепный вид на Чудское озеро.
Новости
  • 09.05.25, 12:33
Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа
ГАЛЕРЕЯ: смотрите, как выглядит проект
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025