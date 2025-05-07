Назад 07.05.25, 21:29 ФРС вновь сохранила ставку на прежнем уровне По мнению представителей ФРС, инфляция и безработица могут вырасти, поскольку тарифы Дональда Трампа усиливают неопределенность.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Федеральную резервную систему снизить процентные ставки.

Foto: Reuters/Scanpix

Федеральная резервная система США удержала процентные ставки на прежнем уровне уже третье заседание подряд, поскольку чиновники подчеркивают растущие опасения, что тарифы президента Дональда Трампа вызовут новый всплеск инфляции и ослабят рынок труда.

«Неопределенность в отношении экономических перспектив еще более возросла», – заявил в среду Федеральный комитет по открытым рынкам, единогласно проголосовав за сохранение целевого уровня ставки по федеральным фондам в диапазоне от 4,25 до 4,5 процента. Комитет добавил, что с момента последнего заседания в марте «риски роста безработицы и инфляции возросли».

В последние недели несколько ведущих центральных банкиров дали понять, что сдерживание постоянного ценового давления от тарифов будет одним из главных приоритетов. Это мнение было подкреплено недавними отчетами, которые показали, что спрос в крупнейшей экономике мира в целом оставался устойчивым.

Майское решение последовало за публикацией более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель, которые показали, что рынок труда США остается в хорошей форме, несмотря на неопределенность, вызванную торговой политикой администрации Трампа.

Данные по занятости заставили многих экономистов отложить ожидание первого снижения ставки ФРС как минимум до сентября.

После сегодняшнего решения ФРС ожидания по ставке не изменились.