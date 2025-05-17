Назад 17.05.25, 09:53 Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг США на одну ступень – до уровня Aa1, тем самым лишив Соединенные Штаты последнего высшего рейтинга.

Уолл-стрит.

Foto: Andres Haabu

Ранее два других ведущих рейтинговых агентства – Fitch и S&P Global Ratings – уже понижали рейтинг США с высшего уровня. Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу на негативный еще в прошлом году, а теперь понизило сам рейтинг, одновременно вновь изменив прогноз на стабильный.