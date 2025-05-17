Moody’s лишило США высшего кредитного рейтинга

Ранее два других ведущих рейтинговых агентства – Fitch и S&P Global Ratings – уже понижали рейтинг США с высшего уровня. Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу на негативный еще в прошлом году, а теперь понизило сам рейтинг, одновременно вновь изменив прогноз на стабильный.
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Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили в четверг, 8 мая, по итогам телефонного разговора, пишет Deutsche Welle.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.