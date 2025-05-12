Назад 12.05.25, 11:28 США и Китай договорились временно снизить пошлины в несколько раз США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней. США снизят пошлины со 145% до 30%, а Китай со 125% до 10%, пишет New York Times.

Министр финансов США Скотт Бессент (справа) объявляет о том, что США и Китай договорились о временном снижении пошлин.

Foto: Фабрис Коффрини / AFP / Scanpix

«Мы пришли к выводу, что в этом заинтересованы обе страны, – заявил министр финансов США Скотт Бессент в Женеве, где встречаются делегации США и Китая. – Никто не хотел, чтобы страны максимально отдалились друг от друга».

Ранее владельцы крупных торговых сетей Walmart и Target предупреждали, что если столь высокие тарифы продлятся долгое время, то в магазинах могут появиться пустые полки. Многие американские компании приостановили закупки из Китая в надежде на то, что две страны договорятся о снижении пошлин, и товар можно будет получить дешевле.

Страдал от высоких пошлин и китайский бизнес, у которого просели заказы на экспорт.

Сниженные тарифы будут действовать 90 дней, пока страны ведут переговоры.