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  • 13.05.25, 16:12

Инфляция в США снизилась, но экономисты не спешат радоваться

Инфляция в США снизилась в апреле больше, чем прогнозировалось. Однако экономисты полагают, что эффект введенных Дональдом Трампом тарифов ждет впереди.
Йельская университетская исследовательская организация Budget Lab заявила в понедельник, что из-за тарифов средний потребитель в США заплатит за товары в этом году на 2800 долларов больше, чем в 2024 году.
  • Йельская университетская исследовательская организация Budget Lab заявила в понедельник, что из-за тарифов средний потребитель в США заплатит за товары в этом году на 2800 долларов больше, чем в 2024 году.
  • Foto: Pixabay
Опубликованный годовой индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. По прогнозам, общая и базовая инфляция ожидались на уровне 2,3% и 2,8% соответственно, что означало рост от месяца к месяцу на 0,3%. Однако свежие данные показывают, что рост для обоих показателей составил 0,2%.
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