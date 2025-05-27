Назад 29.05.25, 06:00 «Последние годы были очень успешными»: сеть винтажных магазинов из Риги расширяется на Таллинн Латвийская сеть магазинов винтажной одежды NorthernGrip летом откроет свой первый магазин в Старом Таллинне, еще через полгода запланировано открытие второй точки. Местные предприниматели в свою очередь говорят, что конкуренция может пойти на пользу этому торговому сегменту.

Сейчас под брендом NorthernGrip работает три винтажных магазина в Риге, теперь латвийская семейная фирма запланировала амбициозный выход на эстонский рынок.

Foto: NorthernGrip

«У нас три магазина в Риге. Мы продаём отборную винтажную одежду из США, Канады, Японии и Западной Европы. Мы, в сущности, семейный бизнес — я, мой муж и наши наемные сотрудники, — рассказывает Беате Корте-Витола, руководительница фирмы SIA Ilviri, работающей под маркой NorthernGrip. — Первую точку мы открыли три года назад, а затем по одному новому магазину в год. Последний работает в торговом центре. Я думаю, мы уже охватили всю Ригу. Теперь хотим расширяться и идти в Таллинн. Нам нравится город, атмосфера, люди, и идея открыть здесь магазин».

«Есть такая тенденция: когда времена тяжёлые, люди чаще покупают в небольших магазинах, в секонд-хендах, в винтажных лавках. Это и дешевле, чем в обычных магазинах», - говорит предпринимательница.

Foto: NorthernGrip

По словам Корте-Витола, первый магазин в Эстонии заработает этим летом на улице Суур-Карья в Старом городе. Еще один фирма предполагает открыть осенью, но локацию пока не раскрывает. Сейчас фирма подбирает персонал. Руководительница NorthernGrip сообщила, что для первого магазина планируется нанять троих человек, еще двоих — при открытии второго магазина, плюс местный SMM-специалист на полставки.

«Мы не знаем как работается вне кризиса»

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В беседе с ДВ руководительница NorthernGrip заметила, что сейчас на рынке винтажа конкуренция выше, чем когда их бизнес только запускался, но латвийская компания рассчитывает окупить вложения в Эстонии за три года, как и при открытии рижских магазинов. «Да, это инвестиция, но мы всё по максимуму делаем сами. Поэтому, может быть, это не так дорого, как при открытии других, обыкновенных магазинов. Кроме того, последние несколько лет у нас были очень успешными в финансовом плане. Так что мы можем себе это позволить», — размышляет Корте-Витола.

Первый магазин NorthernGrip открылся в Риге в 2022 году, вскоре после начала российского вторжения в Украину. И как ни странно — его появление было напрямую связано с обострением международной обстановки.

«Уже около 12 лет у нас есть онлайн-магазин. На самом деле мы никогда не планировали выходить в офлайн. Но именно в этот момент нам захотелось сделать что-то другое, потому что всё казалось бессмысленным и пустым, когда началась война рядом с нами. Это было скорее личное решение — что-то изменить, создать что-то хорошее. Так что мы открылись в самом начале большого кризиса — с инфляцией, с падением покупательной способности в Латвии и так далее. Мы, по сути, не знаем, каково это — работать в условиях, когда нет экономического кризиса», — делится опытом Корте-Витола.

«Есть такая тенденция: когда времена тяжёлые, люди чаще покупают в небольших магазинах, в секонд-хендах, в винтажных лавках. Это и дешевле, чем в обычных магазинах», — добавляет она.

На рынке еще есть место

Sveta Vintage на рынке Балтийского вокзала.

Foto: Liis Treimann

«Мне кажется, что предложение одежды секонд-хенд выросло, и новые магазины появляются постоянно, но я бы не сказала, что эстонский рынок перенасыщен — скорее, наоборот, есть место для новых игроков, — делится мнением Герда Каазик владелица Sveta Vintage на рынке Балтийского вокзала и Cbetka Store в Каламая. — Среди молодых потребителей растёт интерес к устойчивому потреблению, и молодёжь хорошо понимает ценность винтажа, особенно с точки зрения дизайна и качества. Безусловно, есть пространство для магазинов с тщательно отобранным ассортиментом одежды и сильной концепцией».

Согласна с ней и владелица магазина Metsvintage в Старом городе Мерли Метс-Сарьяс: «Для хороших игроков всегда найдётся место. Если рынок переполнен, и на него приходят новые сильные участники, то более слабым, возможно, придётся закрыться или стать лучше. Для клиента в любом случае это позитивно — новые магазины означают больше выбора. Для меня также хорошая новость в том, что новый винтажный магазин откроется именно в Старом городе — это ещё один повод для любителей винтажа заглянуть туда».

Магазин Metsvintage в Старом городе.

Foto: Metsvintage

По словам Метс-Сарьяс, главная проблема для винтажных магазинов на эстонском рынке относится к числу нерешаемых — это небольшое население страны. «Хорошо, что в винтажных и магазинах секонд-хенд каждый предмет уникален, и покупатели могут в каждом магазине открыть для себя что-то новое. Кроме того, популярность повторного использования продолжает расти. Так что я считаю, что ситуация благоприятная. Самой привлекательной возможностью я вижу сотрудничество с другими винтажными и похожими предприятиями, у которых та же целевая аудитория», — говорит она.

«Кураторские винтажные магазины конкурируют как с фаст-фэшн ритейлом, так и с магазинами типа Uuskasutuskeskus, но, на мой взгляд, это благотворная конкуренция. Не могу говорить за других, но для нас основные вызовы — это поиск товара и необходимость выделяться. Думаю, это касается всех магазинов, — добавляет Герда Каазик. — В случае Sveta Vintage нашим преимуществом, безусловно, является местоположение — у нас хорошая видимость, и больших проблем с этим нет. А вот наш магазин Cbetka Store на улице Вабрику находится немного в стороне от центра Теллискиви, поэтому нам приходится больше работать над видимостью и сознательно направлять клиентов к себе».