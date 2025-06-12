Прибыль эстонских криптокомпаний резко упала

По состоянию на конец первого квартала 2025 года в Эстонии действовало 40 поставщиков услуг криптоактивов, что на десять меньше, чем год назад. В 18 из них контрольный пакет акций принадлежал нерезидентам. По данным Банка Эстонии, доля нерезидентов в капитале поставщиков криптоуслуг составила 84%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США знаменует начало эпохи, когда нельзя быть уверенным ни в чем, одно очевидно: его победа нравится американскому фондовому рынку, и для тех, у кого есть свободные средства, открылись новые возможности для покупок.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.