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  • 12.06.25, 12:00

Прибыль эстонских криптокомпаний резко упала

В первом квартале этого года эстонские поставщики услуг криптоактивов получили прибыль в размере 0,8 млн евро. Годом ранее прибыль достигала 20,8 млн евро.
Любимая криптовалюта эстонцев – биткоин.
  • Любимая криптовалюта эстонцев – биткоин.
  • Foto: Scanpix/Zuma press
По состоянию на конец первого квартала 2025 года в Эстонии действовало 40 поставщиков услуг криптоактивов, что на десять меньше, чем год назад. В 18 из них контрольный пакет акций принадлежал нерезидентам. По данным Банка Эстонии, доля нерезидентов в капитале поставщиков криптоуслуг составила 84%.
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