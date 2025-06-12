Назад 12.06.25, 12:00 Прибыль эстонских криптокомпаний резко упала В первом квартале этого года эстонские поставщики услуг криптоактивов получили прибыль в размере 0,8 млн евро. Годом ранее прибыль достигала 20,8 млн евро.

Любимая криптовалюта эстонцев – биткоин.

Foto: Scanpix/Zuma press

По состоянию на конец первого квартала 2025 года в Эстонии действовало 40 поставщиков услуг криптоактивов, что на десять меньше, чем год назад. В 18 из них контрольный пакет акций принадлежал нерезидентам. По данным Банка Эстонии, доля нерезидентов в капитале поставщиков криптоуслуг составила 84%.