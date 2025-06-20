Предложение облигаций Bigbank было переподписано в четыре раза

Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс ответил, что полученные от инвесторов деньги позволят банку продолжить реализацию своей бизнес-стратегии.
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Завершившееся в четверг публичное предложение необеспеченных субординированных облигаций Bigbank является первой серией в рамках облигационной программы банка. Всего в рамках программы Bigbank может привлечь до 25 миллионов евро.
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До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.