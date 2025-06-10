Bigbank планирует привлечь 8 миллионов евро с помощью облигаций

Bigbank планирует привлечь от 3 до 8 миллионов евро с помощью необеспеченных субординированных облигаций.
- Bigbank, ориентированный на кредиты физическим лицам, хочет привлечь средства от частных инвесторов.
- Foto: Meeli Küttim
В рамках предложения Bigbank предлагает 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию. Срок погашения облигаций – 27 июня 2035 года. Фиксированная процентная ставка бумаг – 6,5%. Выплаты накопленных процентов будет происходить ежеквартально.
В случае превышения спроса у Bigbank есть право увеличить объем предложения облигаций на 5000 штук, то есть до 8000 облигаций. Также у Bigbank есть право аннулировать предложение в случае, если облигации не привлекут достаточно внимания.
Период размещения облигаций начинается 10 июня 2025 года в 10:00 и заканчивается 19 июня 2025 года в 15:30. Предложение ориентировано на розничных и профессиональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве. Ожидаемая дата первого листинга и начала торгов – 30 июня 2025 года или ближайшая к этой дате.
Статья продолжается после рекламы
Субординированные облигации представляют собой необеспеченные долговые обязательства Bigbank перед инвесторами. Субординированный статус означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования по субординированным облигациям будут удовлетворяться только после полного удовлетворения всех несубординированных долгов в соответствии с действующим законодательством. Следует также учитывать риск переоценки и конвертации обязательств и прав требований (риск «bail-in»).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В то время как рынок наводнен предложениями облигаций в ожидании капитала, освобождающегося после ухода с биржи Enefit Green, эксперт Маттиас Валландер предупреждает об облигационном пузыре.
Из-за значительного снижения цен на энергоносители инфляция в еврозоне упала даже ниже рекомендованного Европейским центральным банком уровня – до 1,9%. В то же время беспокойство вызывают колебания цен на услуги и продукты питания.
Когда компания выпускает облигации, она по сути берет деньги в долг, а сама ценная бумага выступает в роли расписки, где указываются все условия данной сделки. И это значительное преимущество, которое акции не дают. Главное – знать и понимать, как трактовать и использовать в свою пользу эти условия, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.