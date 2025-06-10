Назад 10.06.25, 12:44 Bigbank планирует привлечь 8 миллионов евро с помощью облигаций Bigbank планирует привлечь от 3 до 8 миллионов евро с помощью необеспеченных субординированных облигаций.

Bigbank, ориентированный на кредиты физическим лицам, хочет привлечь средства от частных инвесторов.

Foto: Meeli Küttim

В рамках предложения Bigbank предлагает 3000 необеспеченных субординированных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро за облигацию. Срок погашения облигаций – 27 июня 2035 года. Фиксированная процентная ставка бумаг – 6,5%. Выплаты накопленных процентов будет происходить ежеквартально.

В случае превышения спроса у Bigbank есть право увеличить объем предложения облигаций на 5000 штук, то есть до 8000 облигаций. Также у Bigbank есть право аннулировать предложение в случае, если облигации не привлекут достаточно внимания.

Период размещения облигаций начинается 10 июня 2025 года в 10:00 и заканчивается 19 июня 2025 года в 15:30. Предложение ориентировано на розничных и профессиональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве. Ожидаемая дата первого листинга и начала торгов – 30 июня 2025 года или ближайшая к этой дате.

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Субординированные облигации представляют собой необеспеченные долговые обязательства Bigbank перед инвесторами. Субординированный статус означает, что в случае ликвидации или банкротства Bigbank все требования по субординированным облигациям будут удовлетворяться только после полного удовлетворения всех несубординированных долгов в соответствии с действующим законодательством. Следует также учитывать риск переоценки и конвертации обязательств и прав требований (риск «bail-in»).