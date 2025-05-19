Руководитель Bigbank Eesti уходит с должности

Пехтер рассказала Äripäev, что покидает свою нынешнюю должность, чтобы перейти на новую работу, однако подробности раскрывать отказалась. Она добавила, что общественность узнает о ее новом месте работы на следующей неделе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.