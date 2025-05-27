Назад 27.05.25, 14:19 Бывший руководитель Bigbank возглавит маркетинг Luminor Йонна Пехтер, покинувшая должность главы Bigbank в середине мая, с июня приступит к работе в качестве руководителя направления маркетинга в банке Luminor.

Йонна Пехтер ранее занимала должность главы Bigbank в Эстонии.

Foto: Andras Kralla

Пехтер будет отвечать за продукты розничного банкинга, маркетинг банка и развитие бренда. Под руководством Танеля Ребане будут продажи в розничном банкинге и все, что связано с обслуживанием клиентов. Ребане и Пехтер также пойдут в правление банка.