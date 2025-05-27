Бывший руководитель Bigbank возглавит маркетинг Luminor

Йонна Пехтер ранее занимала должность главы Bigbank в Эстонии.
Foto: Andras Kralla
Пехтер будет отвечать за продукты розничного банкинга, маркетинг банка и развитие бренда. Под руководством Танеля Ребане будут продажи в розничном банкинге и все, что связано с обслуживанием клиентов. Ребане и Пехтер также пойдут в правление банка.
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