Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.
На Инвестиционном фестивале инвесторы в недвижимость Юлия Кангро и Алексей Олейник рекомендовали тем, кого интересует перепродажа квартир, непременно попробовать – но учитывать, что это потребует больше времени и денег, чем ожидается.
Foto: Simo Sepp
«Это точно не пассивное инвестирование, – отметил предприниматель Алексей Олейник, делившийся своим опытом на сцене Инвестиционного фестиваля, посвященной теме недвижимости. – Это крайне активная деятельность. Если хочешь делать это в большем объеме – должна быть команда».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Крупный предприниматель Айн Ханшмидт, которого на нынешнем Инвестиционном фестивале представили как эстонского Уоррена Баффета, заявил со сцены, что успех кроется не в случайной удаче, а в многолетней целенаправленной подготовке и умении распознавать хорошие возможности.