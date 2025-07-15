Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности

«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.