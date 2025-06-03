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  • 03.06.25, 14:28

Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2%. Аналитики ожидают снижения процентных ставок

Из-за значительного снижения цен на энергоносители инфляция в еврозоне упала даже ниже рекомендованного Европейским центральным банком уровня – до 1,9%. В то же время беспокойство вызывают колебания цен на услуги и продукты питания.
В магазинах Эстонии зафиксирован самый быстрый рост цен в еврозоне.
  • В магазинах Эстонии зафиксирован самый быстрый рост цен в еврозоне.
  • Foto: Andras Kralla
Ожидающаяся в четверг статистика должна послать явный сигнал правлению Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое принимает решения по ставкам: цены снижаются. Аналитики также ожидают, что как минимум в этот раз процентные ставки будут снижены.
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