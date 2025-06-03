Инфляция в еврозоне опустилась ниже 2%. Аналитики ожидают снижения процентных ставок
Из-за значительного снижения цен на энергоносители инфляция в еврозоне упала даже ниже рекомендованного Европейским центральным банком уровня – до 1,9%. В то же время беспокойство вызывают колебания цен на услуги и продукты питания.
В магазинах Эстонии зафиксирован самый быстрый рост цен в еврозоне.
Foto: Andras Kralla
Ожидающаяся в четверг статистика должна послать явный сигнал правлению Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое принимает решения по ставкам: цены снижаются. Аналитики также ожидают, что как минимум в этот раз процентные ставки будут снижены.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, в мае 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен, в котором учитываются также расходы туристов в Эстонии, повысился по сравнению с апрелем на 0,1%. По сравнению с маем прошлого года индекс повысился на 4,6%.
До очередного увеличения налога с оборота осталось чуть больше месяца. Ничего хорошего от этого не ждут ни предприятия, ни потребители. И, хотя по словам директора Института конъюнктуры, наверняка цены на продукты начнут кусаться уже перед Ивановым днем, жесткая конкуренция в сфере торговли не позволит повысить их больше, чем вырастет налоговая ставка.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.