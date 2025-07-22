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  • 22.07.25, 15:29

Вкус биржи: неправильно ты, дядя Федор, компот варишь! Трамп добавил сахарку

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым удивились тому, какого кринжа способен навалить 47-й президент США, и какая же TSMC все-таки мощь!
У нас в США растет во-о-от такой тростниковый сахар!
  • У нас в США растет во-о-от такой тростниковый сахар!
  • Foto: Scanpix
Сиропчик? Заменить! Отныне повелеваю здесь сахар тростниковый эксплуатировать! Дональд Трамп занимается микроменеджментом самой Coca-Cola.
Вы слушаете нас благодаря ИМ! Прибыль главного производителя современных микрочипов (нет, не Nvidia) взлетела.
А можно я уволю Пауэлла? Ну позязя! Нет, нельзя? Ну ладно. Дональд Трамп смутил на полдня весь трейдерский мир.

Статья продолжается после рекламы

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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