Назад 22.07.25, 15:29 Вкус биржи: неправильно ты, дядя Федор, компот варишь! Трамп добавил сахарку В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым удивились тому, какого кринжа способен навалить 47-й президент США, и какая же TSMC все-таки мощь!

У нас в США растет во-о-от такой тростниковый сахар!

Foto: Scanpix

Сиропчик? Заменить! Отныне повелеваю здесь сахар тростниковый эксплуатировать! Дональд Трамп занимается микроменеджментом самой Coca-Cola.

Вы слушаете нас благодаря ИМ! Прибыль главного производителя современных микрочипов (нет, не Nvidia) взлетела.

А можно я уволю Пауэлла? Ну позязя! Нет, нельзя? Ну ладно. Дональд Трамп смутил на полдня весь трейдерский мир.

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Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».