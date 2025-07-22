Вкус биржи: неправильно ты, дядя Федор, компот варишь! Трамп добавил сахарку

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым удивились тому, какого кринжа способен навалить 47-й президент США, и какая же TSMC все-таки мощь!
- У нас в США растет во-о-от такой тростниковый сахар!
- Foto: Scanpix
Сиропчик? Заменить! Отныне повелеваю здесь сахар тростниковый эксплуатировать! Дональд Трамп занимается микроменеджментом самой Coca-Cola.
Вы слушаете нас благодаря ИМ! Прибыль главного производителя современных микрочипов (нет, не Nvidia) взлетела.
А можно я уволю Пауэлла? Ну позязя! Нет, нельзя? Ну ладно. Дональд Трамп смутил на полдня весь трейдерский мир.
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Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем события, которые повлияли на американские фондовые рынки, да и еще и задорно хейтим крипту.
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