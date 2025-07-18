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  • 18.07.25, 16:36

Делов-то: старейшине – Лаос, Таллинну – хаос

Не успели столичные жители отсмеяться по поводу скамеек и городского тендера, выгодного для выигравшей его фирмы, но не для горожан, как поступила новая порция новостей от вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, которому вынь да положь, но установи в Таллинне велодомики к октябрю.
Делов-то: старейшине – Лаос, Таллинну – хаос
Т.е. не успела Центральная криминальная полиция разобраться с уголовным делом о скамейках, как возник новый вопрос: почему за проектирование и строительство велодомиков, заказанных через государственный тендер, надо платить почти в пять раз больше, чем это делалось раньше. О чем говорят эти случаи и что вообще происходит?
На этом фоне оппозиционные центристы вовсю отрываются на старейшине Кристийне Ренате Лукк, которая жизнерадостно сообщает, что она думала, что коалиция распадется, а в офисе ремонт, поэтому она решила временно продолжить работу из джунглей Лаоса.
Нормально ли, когда чиновник, отвечающий за организацию местной жизни, организует ее с другого конца света? В конце концов, подмахивать документы дистанционно ей ничего не мешает. Скажутся ли эти истории на рейтинге правящей коалиции или ему и так уже падать некуда?

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Тем временем вице-мэр Кристьян Ярван, отвечающий за транспорт, отстаивает права автомобилистов и вместе со старейшиной Мустамяэ Марьей-Лийзой Вейсер снова дал мустамяэским товариществам возможность ходатайствовать об организации парковок во дворах. Для семей с детьми, живущих в спальных районах, это явно важнее, чем велодомики. Может, поэтому рейтинг «Отечества» не падает? Как долго такими темпами вообще продержится нынешняя зелено-велосипедная политика в Таллинне?
По сравнению с выборами в городское собрание 2021 года в связи с изменением численности избирателей после лишения граждан третьих стран права голоса количество мандатов изменится. Ласнамяэ вероятно потеряет два мандата, а Кесклинн и Пирита получат по одному. Сильно ли изменит расклад на выборах перераспределение мандатов в результате лишения права голоса?
Тем временем мониторинг, в котором изучались результаты обучения среди учеников 1-х и 4-х классов так называемых русских школ, рисует удручающую ситуацию, которую многие называют катастрофой. Насколько это было ожидаемо и чего ожидать дальше?
Еще один повод оппозиции обрушиться на правящие партии дал Департамент статистики, который признал, что до сих пор неправильно рассчитывал рост потребительских цен, и на самом деле, цены у нас росли медленнее, а экономика росла быстрее. Об этом не без надежды сообщил премьер Кристен Михал, но граждане почему-то не обрадовались. А Михаил Кылварт и вовсе обвинил правительство в том, что таким образом оно пытается залезть в карман пенсионерам.
Зачем понадобилось сейчас менять методику расчета инфляции? Удалось ли правительству вселить оптимизм в ликующий народ? Или, может, сейчас действительно отменят какую-нибудь индексацию пенсий и не станут повышать минимальную зарплату?
А еще министр финансов признал, что не может исключить введения новых налогов. Есть ли у правительства на это мандат?
Об этом и о многом другом в очередном выпуске подкаста «Делов-то!» рассуждают журналисты ДВ Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
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