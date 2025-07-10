Назад 10.07.25, 19:18 Вкус биржи: они стоят четыре триллиона! Угадайте с трех раз, кто Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем события, которые повлияли на американские фондовые рынки, да и еще и задорно хейтим крипту.

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Производитель лопат гребет кэш во время золотой лихорадки! NVIDIA стоит четыре триллиона

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Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».