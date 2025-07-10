Вкус биржи: они стоят четыре триллиона! Угадайте с трех раз, кто

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсуждаем самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем события, которые повлияли на американские фондовые рынки, да и еще и задорно хейтим крипту.
Производитель лопат гребет кэш во время золотой лихорадки! NVIDIA стоит четыре триллиона
Шах и мат, хейтеры! Биткойн стоит 111 тысяч долларов. Впрочем, Фуад Расулов всегда объяснит, почему вы все неправы.
Илон Маск опять обвалил акции Тесла. Что он придумал на этот раз?
Статья продолжается после рекламы
Нужно меньше меди! Трамп ввел 50%-е пошлины.
Нонфармы оказались выше ожиданий. Хейт Трампа опять оказался неоправдан?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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