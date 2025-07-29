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  • 29.07.25, 17:47

Акции датского производителя лекарств резко упали после предупреждения о снижении прибыли

Акции датского фармацевтического производителя Novo Nordisk, известного своим препаратом для снижения веса, упали на 15% после предупреждения об уменьшении прибыли, в котором компания понизила прогноз по результатам за весь год.
Компания сообщила, что пониженный прогноз обусловлен более слабыми ожиданиями роста продаж во втором полугодии в США в связи с препаратами для снижения веса Wegovy и лекарством от диабета Ozempic.
  • Компания сообщила, что пониженный прогноз обусловлен более слабыми ожиданиями роста продаж во втором полугодии в США в связи с препаратами для снижения веса Wegovy и лекарством от диабета Ozempic.
  • Foto: AFP/Scanpix
Компания Novo Nordisk объяснила сокращение прогноза выручки и прибыли более слабым, чем ожидалось, ростом продаж препарата для похудения Wegovy в США, пишет CNBC. Кроме того, во втором полугодии ожидается более скромный рост продаж препарата для лечения диабета Ozempic. На фоне этих новостей акции Novo Nordisk в середине торгового дня упали на 25%.
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