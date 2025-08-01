Назад 01.08.25, 11:50 Рост налоговых расходов сократил чистую прибыль Tallinna Vesi на треть Tallinna Vesi увеличила оборот во втором квартале более чем на 3,7 млн евро, однако из-за налоговых расходов чистая прибыль сократилась более чем на 37%.

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, в этом году было построено или реновировано более 20 километров трубопроводов.

Foto: Liis Treimann

Во втором квартале 2025 года выручка Tallinna Vesi составила 19,4 млн евро, что на 23,4% или 3,7 млн евро больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот результат превысил прогноз аналитиков компании Enlight Research, которые ожидали выручку в размере 16,8 млн евро.