Рост налоговых расходов сократил чистую прибыль Tallinna Vesi на треть

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, в этом году было построено или реновировано более 20 километров трубопроводов.
Foto: Liis Treimann
Во втором квартале 2025 года выручка Tallinna Vesi составила 19,4 млн евро, что на 23,4% или 3,7 млн евро больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот результат превысил прогноз аналитиков компании Enlight Research, которые ожидали выручку в размере 16,8 млн евро.
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Tallinna Vesi продемонстрировала сегодня новую когенерационную станцию, позволяющую использовать канализационные отходы для производства энергии. Это не только в перспективе уменьшит расходы компании, но и обеспечит водоснабжение города в случае кризисных ситуаций.