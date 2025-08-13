Деловые ведомости
  • 13.08.25, 11:42

Чистая прибыль литовской энергокомпании Ignitis снизилась на четверть

Литовский энергоконцерн Ignitis во втором квартале увеличил выручку, но чистая прибыль оказалась ниже уровня прошлого года.
В первой половине этого года компания осуществила на 19% меньше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года.
Во втором квартале Ignitis получил 525,2 млн евро выручки, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Рост наблюдался во всех бизнес-сегментах, но наибольший вклад внесли сегменты резервных мощностей и клиентских решений.
Биржа
  • 01.07.25, 08:06
Большой анализ балтийских бирж: эксперты рассказывают, что сейчас стоит покупать
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
Биржа
  • 10.06.25, 14:42
Анализ: настроения кажутся мрачными, но жизнь на балтийской бирже продолжается
Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
4
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
5
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
6
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит

Новости
  • 13.08.25, 11:49
Эстонец живет здоровым на 15 лет меньше, чем европеец
Биржа
  • 13.08.25, 11:42
Чистая прибыль литовской энергокомпании Ignitis снизилась на четверть
Новости
  • 13.08.25, 10:30
Латвийцы продали своего единственного производителя боеприпасов шведам
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху уступила договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
Инвестор Тоомас
  • 13.08.25, 08:00
Инвестор Тоомас: Ørsted – предостерегающая история о пузыре возобновляемой энергии
Новости
  • 13.08.25, 07:30
Euribor может оставаться на нынешнем уровне еще некоторое время
Биржа
  • 13.08.25, 07:00
«Меня как будто просто не существует»: миноритарные акционеры Clevon чувствуют себя обманутыми
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию

Осенью прошлого года управляющая квартирным товариществом на улице Парги, 8 в Кунда Кайри Раудберг опасалась, что несмотря на все усилия ветхое здание останется без ремонта, но теперь перспективы значительно улучшились.
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
В Пярну. Иллюстративное фото
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

