Назад KM 11.02.26, 14:42 Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.

Foto: Jake Farra

«Незаконный рынок наносит ущерб не только налоговой политике, лишая страну важных доходов, но и общественному здоровью — мы не знаем, что на самом деле содержат эти продукты», — говорит Таммист.

«Покупатели, которые покупают контрабандные товары, косвенно поддерживают враждебное, автократическое государство, поскольку Беларусь по-прежнему является основным источником контрабандных сигарет», — добавляет она.

«На черном рынке появились новые категории товаров, например, электронные сигареты, особенно угрожающие молодежи, у которой есть легкий доступ к таким продуктам. Черный рынок не спрашивает возраст. У Philip Morris существуют очень строгие стандарты в отношении несовершеннолетних — ни один никотиновый продукт не должен попадать к несовершеннолетним ни через нашу, ни через цепочку поставок наших партнеров. Для нас это красная линия».

Статья продолжается после рекламы

Скрытые тенденции роста По словам Таммист, развитие незаконного рынка сигарет следует рассматривать поэтапно. Европейские исследования до прошлого года показывали снижающуюся тенденцию - это позволяло предположить, что контрабанда сокращается. Однако новые данные показывают противоположное. Проведенные в Эстонии исследования мусора, анализирующие фактически использованные сигаретные упаковки, показывают рост доли черного рынка. Если в предыдущие годы она составляла около 11%, то по последним измерениям - уже 17%. Кроме того, поддельные упаковки составляют 7,2%, что указывает на рост организованной преступности. Эта информация основывается не на данных о продажах, а на фактическом потреблении, т.е. часть контрабандных цепочек смогла быстро адаптироваться, и прежний спад сменяется новой фазой роста и работают другие механизмы. Происхождение и роль Беларуси По словам Таммист, происхождение незаконного табака не является случайным или краткосрочным явлением. Хотя потоки контрабанды сократились в 2024 году, последние данные показывают, что авторитарный режим, который уже использует контрабанду как инструмент гибридной войны в соседних странах, таких как Литва и Латвия, усиливает давление и на Эстонию. Контрабандные потоки из Беларуси снова растут. Тревожит и появление незаконных фабрик, управляемых организованной преступностью. Только в прошлом году в Латвии и Литве было обнаружено несколько таких фабрик, которые обеспечивали черный рынок и в Эстонии. К сожалению, эта тенденция продолжается, и ей способствует эстонский уровень налогов, который открывает преступным группировкам значительные возможности для получения прибыли. Разница в цене между легальными и незаконно продаваемыми сигаретами очень велика, а планируемые повышения налогов могут еще больше усилить эту тенденцию. Исторически на черном рынке большую роль играли сигареты российского происхождения, но, по словам Таммист, их доля на данный момент практически исчезла. Изменение связано не с предпочтениями потребителей, а с тем, как незаконная торговля адаптировалась к новым ограничениям и рискам. Многие люди не понимают, что, потребляя сигареты белорусского происхождения, они поддерживают авторитарный режим. «Эта последовательность показывает, что речь идет не о единичных поставках, а о целостной системе, где производство, транспортировка и распространение образуют функционирующую цепочку», — объясняет Таммист. Горячие новости 08.02.26, 12:15 Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США 08.02.26, 13:24 Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов 09.02.26, 06:00 Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем KM 02.02.26, 09:17 Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Статья продолжается после рекламы

Как американская компания, представленная в Таллинне, Philip Morris считает крайне важными стабильность и надежность региональной деловой среды.

«Эстония прилагает большие усилия, чтобы увеличить расходы на оборону, но утраченные из-за контрабанды ресурсы подрывают эти усилия, — отмечает Таммист. - Кроме экономического воздействия, сигареты белорусского происхождения представляют собой явную угрозу безопасности».

Компания видит свою роль в борьбе с черным рынком в Балтийском регионе, поскольку он наносит ущерб как репутации компании, так и потребителям. «Мы рассматриваем это как сотрудничество и готовы внести свой вклад в сдерживание черного рынка», — говорит Таммист. В Литве, где контрабандные поставки из Беларуси привели к введению чрезвычайного положения, компания помогла приобрести специальное оборудование и дроны следующего поколения.

Контрабандные фабрики и перенос производства

Контрабанда больше не ограничивается только трансграничными перемещениями. Европейские оценки рисков много раз подчеркивали, что производство фальшивых табачных изделий растет. Незаконные фабрики по производству сигарет были обнаружены почти во всех странах-членах Европейского Союза, это указывает на перенос производства ближе к потребительским рынкам, в результате чего одновременно снижаются риски, связанные с пересечением границ.

Налогово-таможенный департамент выявил такие случаи и в Эстонии. Строительство фабрики по производству контрабандных сигарет указывает не на случайную или временную деятельность, а на спланированное производство, которое требует оборудования, закупки сырья и функционирующей сети распространения. Такой способ производства делает черный рынок менее уязвимым и усложняет его быстрое искоренение.

С учетом локального характера производства контрабанда больше не является исключительно внешней проблемой. Это стало явлением, переплетенным с внутренним рынком, которое оказывает прямое воздействие как на рабочую нагрузку надзорных органов, так и на риски для общественного здравоохранения. Поэтому фабрики по производству контрабандных сигарет все чаще рассматриваются в контексте организованной преступности, а не как единичные случаи.

Черный рынок э-сигарет – отдельная проблема

По оценке Таммист, черный рынок электронных сигарет растет быстрее всего. Исследования упаковок в мусоре показывают, что значительная часть использованных электронных сигарет не была продана в Эстонии легально — объем черного рынка может достигать 50%.

Чаще всего это продукты, которые содержат запрещенные вкусы или уровень никотина, превышающий допустимый. В Эстонии разрешены только табачные и ментоловые вкусы.

Статья продолжается после рекламы

По словам Таммиста, большинство этих электронных сигарет поступает из Китая, несмотря на то, что в стране строго запрещено потребление ароматизированных электронных сигарет. Это указывает на осознанное производство для экспорта и удовлетворения потребностей черного рынка Европы.

Доступ несовершеннолетних и ограничения надзора

По оценке Таммист, незаконный рынок электронных сигарет наиболее остро затрагивает вопросы защиты несовершеннолетних. В отличие от легальной торговли, где проверка возраста строго регулируется законом, в нелегальных торговых сетях нет обязательства проверять возраст покупателя. «Не могу себе представить, чтобы контрабандисты спрашивали возраст», — говорит она, описывая ситуацию, когда продукты передаются из рук в руки, через социальные сети или неформальные торговые каналы.

По словам Таммист, не случайно ароматизированные электронные сигареты наиболее популярны среди молодежи. Такие вкусы запрещены в Эстонии, поэтому они поступают на рынок в основном по нелегальным каналам. Это означает, что потребительские привычки молодежи напрямую связаны с существованием черного рынка. Запрещенные вкусы, высокий уровень никотина и отсутствие контроля качества составляют комбинацию, реальное влияние которой невозможно полностью оценить.

«Это не безвредный продукт. Дети не должны употреблять никотиновые изделия — ни легальные, ни незаконные», — подчеркивает Таммист. На практике, как показывают сообщения в СМИ и случаи, связанные с школами, несовершеннолетним все-таки доступна эта продукция.

По ее мнению, нельзя рассматривать проблему только с точки зрения контроля. По словам Таммист, чтобы ситуация изменилась, необходимо более широкое ее осмысление, при котором ответственность лежит не только на контрольных органах, но и на родителях, школах и политических деятелях. Без четкого общественного понимания того, что это не маргинальная, а системная проблема, черный рынок останется доступным для молодежи.

Не менее важно, чтобы легальные продавцы постоянно соблюдали требования. Для Philip Morris в Эстонии ограничение доступа несовершеннолетних к их продукции является очень важным приоритетом, и такое же требование предъявляется к их партнерам. «Мы проводим постоянные кампании, чтобы поддержать продавцов за прилавком и напомнить им, что в случае сомнений всегда нужно проверять возраст», — добавляет Таммист.

Разница в ценах и влияние налоговой политики

По словам Таммист, экономической основой существования контрабанды является большая разница в ценах между странами. Она приводит пример, что пачка сигарет стоит в Беларуси около 70 центов, в Эстонии около пяти евро, а в Финляндии до десяти евро. Такая ценовая разница дает сильный стимул как для потребителей, так и для контрабандных сетей.

В то же время Таммист подчеркивает, что акцизы имеют четкую цель с точки зрения общественного здравоохранения, и их нельзя рассматривать просто как искажение рынка. Вопрос заключается не в том, чтобы избегать повышения налогов, а в их сбалансированности и своевременности. По ее словам, опыт нескольких европейских стран показывает, что резкие повышения налогов могут, наоборот, увеличить привлекательность черного рынка, а не достичь желаемого эффекта.

Статья продолжается после рекламы

В такой ситуации налоговая политика становится напрямую формирует черный рынок. Когда ценовые различия растут быстрее, чем возможности контроля, часть потребления неизбежно выходит из официальной системы. По мнению Таммист, эту взаимосвязь следует рассматривать в целом, а не как отдельный налоговый вопрос.

Борьба с черным рынком — многогранная проблема, требующая сотрудничества и поддержки различных сторон. Philip Morris, безусловно, готов сотрудничать с государственными органами — будь то поддержка закупки оборудования или другие формы партнерства — для совместного решения этой проблемы.

«Мы также хотим развивать наши стандарты и проекты по предотвращению доступа несовершеннолетних, чтобы гарантировать, что дети не смогут покупать никотиновые изделия в легальных точках продажи. Это в интересах всех», — подчеркивает Таммист.