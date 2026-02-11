На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Foto: Kollaaž: Jelena Tsenno
“Он едет работать в Украину. Будет звонить по эстонским фирмам под руководством людей, грабить их, зарабатывать себе деньги,” - говорит мужской голос.
Он не знает, что разговаривает с журналистами. Мы сидим в редакционной переговорной; на столе – телефон с открытым мессенджером Telegram.
На экране – аккаунт с котом на аватарке, из динамика звучит человеческий голос.
Последние пару недель он общался с нами, потому что мы предложили свои услуги организаторам мошенничества. Он обещал хорошие деньги, бонусы и красивый офис. От нас ему нужно было только одно – знание эстонского языка.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Департамент государственных информационных систем (RIA) в конце февраля внедрит в государственной службе аутентификации Smart‑ID+, которая повысит безопасность и удобство входа в электронные сервисы. Решение призвано предотвратить мошенничества и снизить риски социальной манипуляции.
В сентябре прошлого года эстонский малый инвестор наткнулся в социальных сетях на рекламу, приглашавшую вступить в эксклюзивную инвестиционную группу. То, что начиналось с профессионального анализа рынка и дружелюбного общения, в декабре завершилось полным крахом.
Согласно заключенной в ЕС договоренности, банки должны будут начать нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб. При этом Эстонский банковский союз опасается, что такие изменения лишат людей бдительности в защите своих средств и приведут лишь к росту числа мошенничеств.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.