11.02.26, 08:53 На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.

Foto: Kollaaž: Jelena Tsenno

“Он едет работать в Украину. Будет звонить по эстонским фирмам под руководством людей, грабить их, зарабатывать себе деньги,” - говорит мужской голос.

Он не знает, что разговаривает с журналистами. Мы сидим в редакционной переговорной; на столе – телефон с открытым мессенджером Telegram.

На экране – аккаунт с котом на аватарке, из динамика звучит человеческий голос.

Последние пару недель он общался с нами, потому что мы предложили свои услуги организаторам мошенничества. Он обещал хорошие деньги, бонусы и красивый офис. От нас ему нужно было только одно – знание эстонского языка.