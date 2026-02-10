Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
Foto: Sergei Karpukhin/Reuters/Scanpix
Сегодня был опубликован доклад Службы внешней разведки Эстонии, в котором подчеркивается, что цели России в Украине не изменились. Задача Кремля – втянуть всю Украину в российскую сферу влияния, поэтому нынешние мирные переговоры следует рассматривать лишь как тактику затягивания.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
Умение пилотировать дроны скоро станет таким же массовым навыком, как вождение автомобиля, говорят эстонские и украинские специалисты по беспилотным системам. В листе ожидания на обучение, включающее нелегальный в Эстонии сброс боеприпаса с беспилотника, – тысячи человек. Но возможности дронов далеко не исчерпываются войной, и бизнес заранее размышляет о грядущей конверсии.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.