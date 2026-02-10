Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 5000,00%6 964,82
  • DOW 300,00%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,34%10 350,88
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,1
  • 10.02.26, 12:04

Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах

В ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии сообщается, что под предлогом обеспечения продовольственной безопасности Кремль производит из азота не удобрения, а взрывчатку.
Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
  • Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
  • Foto: Sergei Karpukhin/Reuters/Scanpix
Сегодня был опубликован доклад Службы внешней разведки Эстонии, в котором подчеркивается, что цели России в Украине не изменились. Задача Кремля – втянуть всю Украину в российскую сферу влияния, поэтому нынешние мирные переговоры следует рассматривать лишь как тактику затягивания.
