Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах

Умение пилотировать дроны скоро станет таким же массовым навыком, как вождение автомобиля, говорят эстонские и украинские специалисты по беспилотным системам. В листе ожидания на обучение, включающее нелегальный в Эстонии сброс боеприпаса с беспилотника, – тысячи человек. Но возможности дронов далеко не исчерпываются войной, и бизнес заранее размышляет о грядущей конверсии.