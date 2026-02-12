Назад 12.02.26, 06:00 Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье» Предприниматели получили свежие счета за квартиру и теперь ожидают огромных счетов за электричество для своего бизнеса. Некоторые, уже ознакомившись с цифрами, продумывают стратегии на будущее: дешевле электричество не станет. «Работать в биржевом варианте – это смерть», – говорит один из них.

Как гром среди ясного неба – счета за электричество за январь.

Foto: Навеш Читракар / Reuters / Scanpix

Январь 2026 года стал самым, по мнению Еврокомиссии, холодным месяцем в Европе за последние 15 лет, и температура воздуха была ниже, чем в декабре. Потребление энергии подскочило, а на ее дефицит отреагировали и цены.

Небольшой металлообработчик Mullicut получил январский счет за электричество в размере 3200 евро, что на 1300 евро больше, чем за декабрь. По словам владельца этой компании Павла Китаевского, причиной стало как увеличение биржевой цены, так и увеличение потребления.

«У меня в декабре биржевая цена была 9 центов за киловатт-час, а сейчас – 17 центов, то есть рост почти в два раза», – констатирует Китаевский.

Сейчас его план такой: следующей осенью он зафиксирует цену на полгода, чтобы пройти зиму с предсказуемыми расходами, а на теплую половину года вернется к биржевой цене, поскольку летом она обычно выгоднее для потребителей. Поплакать – и все пройдет Многие другие предприятия до сих пор январских счетов за электричество не получили, но владельцы в предвкушении: счета за их собственный дом или квартиру их уже шокировали. «Получил счет за отопление дома – он в три раза выше, чем в декабре, – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский. – Все из-за того, что биржевой пакет. Какой пакет у нас на рестораны, я не помню, но даже если фиксированный, то практика показывает, что когда наступают холода, расходы увеличиваются на 20-30%», – добавил он. Никаких особых мер в связи с этим он предпринимать не планирует. «Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит Защеринский, поясняя, что зима – в любом случае не сезон для ресторанов, а значит уже в бюджете заложено, что с декабря по февраль они будут жить за счет резервов и лишь начиная с весны зарабатывать деньги. Биржевой пакет – смерть Похожий опыт у совладельца Dodo Pizza в Эстонии Виктора Иванова. «Письмо счастья» в виде домашнего счета получено, и теперь он в предвкушении возросших расходов на электроэнергию для заведения. «Уже успел "порадоваться" новому домашнему счету, – говорит он. – Судя по всему, счет на фирму будет в два раза больше, чем за прошлый месяц». Критических проблем его предприятие сейчас не испытывает: в отличие от других кафе и ресторанов, Dodo Pizza больше работает на доставку еды, а ее объемы в холодную погоду, наоборот, увеличиваются. Сейчас Иванов думает о том, чтобы перевести свою компанию с биржевого пакета на фиксированный. Сделать это он сможет только в марте, а до этого времени будет наблюдать за биржевыми ценами и оценивать, будет ли смена пакета иметь финансовый смысл.

«Я разговаривал с Enefit, и они мне говорят, что, когда будет больше ветра и заработают ветряки, цена может снизиться. Так что посмотрим: может быть, разницы большой и не будет», – пояснил он.

Руководитель металлургического завода MAST Сергей Махов более категоричен: он убежден, что фиксированный пакет – абсолютная необходимость для производственного предприятия.

«У нас 82 евро за мегаватт-час. То есть не 300 и не 500. Это самое разумное, потому что если работать в биржевом варианте – это смерть. Годовой фикс – это единственное спасение, – говорит он. – Мы не можем позволить себе выключить плавильные печи на то время, пока электричество дорогое».

Худший январь в истории

А вот владелец кафе «Борщ и вареник» Мирослав Писаревский не столь оптимистичен, как его коллеги: он напоминает, что холода не только увеличивают расходы кафе на электричество, но и уменьшают посещаемость.

«Неделя была особенно слабой – слабее, чем предыдущая, и слабее, чем обычно бывает в эти недели в феврале. И так не только у меня: о том же самом говорят и мои друзья среди рестораторов. Сейчас ходит вирус, и много больных. Помимо этого, люди опасаются роста счетов за электричество, и поэтому меньше ходят в кафе. «Борщ и вареник» работает уже три года, и я совершенно точно могу сказать, что это самый сложный январь за всю историю», – пояснил он.

Если не помогать людям в такой ситуации, то не ясно, зачем тогда государство нужно вообще. Павел Гурьянов шеф-повар и совладелец KOGU Resto ja Pagar

Шеф-повар и совладелец KOGU Resto ja Pagar Павел Гурьянов тоже пока не получил счета за электричество на фирму, однако домашний счет его уже шокировал.

«В два раза больше, чем в декабре, – и это ненормально. Люди платят минимальную зарплату за отопление дома – как такое возможно? Одна женщина получила счет за дом, который выше, чем ее зарплата. Такие счета, конечно, повлияют на покупательскую способность населения. Я не понимаю, чем занимается наше государство: если не помогать людям в такой ситуации, то не ясно, зачем тогда государство нужно вообще», – выражает он недовольство энергетической политикой Эстонии.

«Мы катимся в средневековье, – добавил он. – Где это видано, что в XXI веке в Европе электричество становится роскошью? В других странах оно столько не стоит. К этому привела наша непродуманная энергетическая политика за последние десять лет. Мы отказываемся от сланца, не придумав, чем его сможем заменить. Мы как маленькое государство способны производить свое электричество, но вместо этого втридорога закупаем его на бирже».