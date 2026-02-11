Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga0,25%896,81
  • OMX Tallinn−0,17%2 075,79
  • OMX Vilnius−0,09%1 403,75
  • S&P 5000,11%6 949,1
  • DOW 30−0,11%50 132,35
  • Nasdaq −0,02%23 097,58
  • FTSE 1001,14%10 472,11
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,57
  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga0,25%896,81
  • OMX Tallinn−0,17%2 075,79
  • OMX Vilnius−0,09%1 403,75
  • S&P 5000,11%6 949,1
  • DOW 30−0,11%50 132,35
  • Nasdaq −0,02%23 097,58
  • FTSE 1001,14%10 472,11
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,57
  • 11.02.26, 19:24

Цена на какао стремительно падает

Слабый мировой спрос и растущее предложение опустили стоимость какао до минимума более чем за два года: торги идут на уровне 3800 долларов за тонну. Аналитики прогнозируют значительный избыток производства в предстоящем сезоне.
Мировые запасы какао за год выросли на 4,2% и достигли 1,1 млн тонн.
  • Мировые запасы какао за год выросли на 4,2% и достигли 1,1 млн тонн.
  • Foto: Pexels.com
Мартовские фьючерсы на какао во вторник упали на 7,24% на бирже в Нью-Йорке и на 6,97% в Лондоне. В Нью-Йорке цена достигла самого низкого уровня за последние 2,25 года. За последние шесть недель цены на какао быстро снижались, поскольку на рынок поступили более крупные, чем ожидалось, объемы сырья, передает Nasdaq.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.12.25, 16:29
Цены на какао упали, но шоколад в магазинах станет дешевле еще нескоро
Мировые цены на какао после рекордного роста в прошлом году резко снизились, однако стоимость шоколада и изделий с его содержанием пока остаётся высокой. В 2024 году из-за неурожаев в Африке какао подорожало почти втрое и достигло исторического максимума — около 13 тысяч долларов за тонну. В этом году котировки, напротив, сократились почти вдвое.
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
Магазин Kookos уже 26 лет продает сладости в Нарве. В том числе – эксклюзивную серию шоколада и конфет Narva в подарочной упаковке, которые можно купить только здесь. Продавцам еще предстоит собрать множество сладких новогодних подарков для фирм, школ и детсадов, но они уже предупреждают посетителей, что с нового года магазин закрывается.
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
По мнению исполнительного директора Rimi Eesti Кристель Метс, в следующем году люди еще будут ощущать влияние повышения налога с оборота, но после лет экономии начнут класть в корзину и более дорогие товары.
Новости
  • 09.01.26, 10:28
В ноябре импорт рос быстрее экспорта
По данным Департамента статистики, в ноябре 2025 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 3%, импорт – на 7%. Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,6 миллиарда евро и импортировано более чем на 1,9 миллиарда евро. Товаров эстонского происхождения в ноябре было экспортировано меньше, чем годом ранее.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
2
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
3
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
4
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
5
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Биржа
  • 11.02.26, 19:24
Цена на какао стремительно падает
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Новости
  • 11.02.26, 17:48
Фон дер Ляйен призвала ускорить реформу финансового рынка ЕС
Биржа
  • 11.02.26, 17:04
Материнская компания TikTok ведет переговоры с Samsung о разработке собственного ИИ-чипа
Новости
  • 11.02.26, 16:18
Orkla Eesti продает завод и бренд Põltsamaa компании Svensky Kaubandus
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Новости
  • 11.02.26, 14:24
Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику

Сейчас в фокусе

Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Эксперт по налоговому праву Кайдо Кюннапас отметил, что предприниматели нередко ошибаются по незнанию. Вместе с тем все чаще видно, что государство демонстрирует жесткость в сферах, где раньше этого не делали в уголовно-правовом порядке.
Биржа
  • 10.02.26, 08:39
Выводя дивиденды, бизнесмены шли на хитрость. «Часто ошибаются и по незнанию»
Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
Эпицентр
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026