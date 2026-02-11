Цена на какао стремительно падает

Слабый мировой спрос и растущее предложение опустили стоимость какао до минимума более чем за два года: торги идут на уровне 3800 долларов за тонну. Аналитики прогнозируют значительный избыток производства в предстоящем сезоне.
- Мировые запасы какао за год выросли на 4,2% и достигли 1,1 млн тонн.
Мартовские фьючерсы на какао во вторник упали на 7,24% на бирже в Нью-Йорке и на 6,97% в Лондоне. В Нью-Йорке цена достигла самого низкого уровня за последние 2,25 года. За последние шесть недель цены на какао быстро снижались, поскольку на рынок поступили более крупные, чем ожидалось, объемы сырья, передает Nasdaq.
Мировые цены на какао после рекордного роста в прошлом году резко снизились, однако стоимость шоколада и изделий с его содержанием пока остаётся высокой. В 2024 году из-за неурожаев в Африке какао подорожало почти втрое и достигло исторического максимума — около 13 тысяч долларов за тонну. В этом году котировки, напротив, сократились почти вдвое.
