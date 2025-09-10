Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,43%6 540,41
  • DOW 30−0,39%45 533,66
  • Nasdaq 0,25%21 933,86
  • FTSE 100−0,19%9 225,39
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,8
  • 10.09.25, 18:58

В США предположительно создано на 900 000 рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее

В США произошел самый большой пересмотр статистики по созданным рабочим местам в истории. Выяснилось, что в период с октября по март было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем об этом заявлялось.
В США предположительно создано на 900 000 рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее
  • Foto: Jim Vondruska
В США было создано на 911 тысяч меньше рабочих мест, чем ранее объявлялось, сообщило Бюро статистики труда США. Это самый большой пересмотр "нонфармов в истории".
В США статистика по количеству новых рабочих мест как правило публикуется каждую первую пятницу каждого месяца и называется "нонфармами". За этой статистикой следят участники фондового рынка, поскольку она показывает в каком состоянии находятся экономика и инфляция, а также может служить индикатором того, примет ли решение ФРС увеличить учетную ставку на следующем своем заседании.
Месяц спустя помимо того, что выходят "нонфармы" за предыдущий месяц, также выходят пересмотренные данные за предыдущие "нонфармы". Уточненные данные всегда отличаются от первоначальных, но как правило эти различия незначительны.

Статья продолжается после рекламы

Однако в прошлом году разразился скандал: уточненные данные по "нонфармам" за первые 9 месяцев 2024 года показали, что в США было создано на 800 тысяч меньше рабочих мест, чем ранее заявлялось. Это вызвало недовольство Дональда Трампа и республиканцев, поскольку они предположили, что статистику специально завышали в предвыборных целях ().
Поэтому после того как скандал повторился в июле 2025 года (выяснилось, что в мае и июне рабочих мест было создано на 200 тысяч меньше, чем заявлялось ранее), Трамп уволил главу Бюро статистики труда США Эрику Макентарфер.
Однако от новых скандалов, связанных со статистикой, это не спасло: вчера стало известно, что согласно предварительным данным, с апреля 2024 года по март 2025 в США было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем об этом заявлялось. Это самый большой пересмотр данных по "нонфармам" в истории.
Однако и эти данные являются предварительными. Они будут уточнены в конце года.
