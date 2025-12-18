Среди лучших компаний Нарвы в уходящем году было особенно много кафе

Городские власти Нарвы 17 декабря на торжественной церемонии в ратуше наградили победителей ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель 2025». В этом году среди номинантов и победителей конкурса было особенно много кафе и ресторанов, но не остались без наград и предприятия крупной промышленности, которые чаще всего побеждали в этом конкурсе в прошлом.
- Создатель кафе в Нарве и Йыхви Александр Лушин был признан лучшим молодым предпринимателем Нарвы 2025 года.
- Foto: Николай Андреев
«Нарва была в истории промышленной столицей Эстонии, и будет ей и в будущем, разумеется, нашими общими усилиями, – сказала мэр Нарвы Катри Райк собравшимся на церемонию предпринимателям. – Мы часто забываем, что у нас 99% предприятий – это малые или микропредприятия. Но на этих предпринимателях и стоит наш город – развивается обслуживание, туризм, именно так приходит в бизнес молодежь».
Лучшим микропредприятием города жюри назвало компанию Prospekt-Media, которая издает «Нарвскую газету», ведет новостной портал gazeta.ee
и страницы в соцсетях. Фирме уже 26 лет, но сейчас, как писали ДВ
, она ищет покупателя для газеты, поскольку владельцы хотят уйти на пенсию.
Руководитель Prospekt-Media Татьяна Завьялова вспомнила, что компания уже побеждала на конкурсе в прошлом и выразила надежду, что ее газетный бизнес продолжит какая-то другая фирма.
Лучшим малым предприятием Нарвы стал завод ракеток для настольного тенниса NTT. Предприятие имеет долгую историю и продает свою продукцию по всему миру.
В номинации «Лучший инвестор Нарвы 2025» ожидаемо победил завод магнитов NPM Narva
, инвестиции в создание которого превысили 100 млн евро, в том числе 14,1 млн от Фонда справедливого перехода.
«Спасибо собственникам, которые доверили внедрять в жизнь этот эпохальный проект нам здесь в Нарве, – сказал производственный директор завода Айвар Вирунен. – Отдельное спасибо городу за сотрудничество практически во всех областях». Он также поблагодарил коллектив завода, который реализует масштабные планы производства.
Лучшим нарвским стартапом жюри назвало Oven Cafe
, отдельно отметив, что работу и возможность профессионального роста здесь получили молодые нарвитяне. «Мы очень волновались и думали, выиграем мы или не выиграем», – поделилась эмоциями с ДВ совладелица кафе Евгения Балдина. «В номинации были достойные конкуренты, поэтому мы очень переживали», – добавила вторая совладелица Екатерина Смирнова.
- Лучшим стартапом Нарвы жюри назвало Oven Cafe.
- Foto: Николай Андреев
Лучшим предприятием по развитию туризма была названа некоммерческая организация Open World – в ней работает известный нарвский гид и краевед Александр Опенко
. Жюри отметило, что он известен не только своими экскурсиями, но также коллекциями предметов старины и активной медийной работой – книгами, блогами и видеороликами, которые делают прошлое живым и доступным.
Получив награду, Александр Опенко сказал, что для него честь находиться среди людей, которые делают Нарву известной в Эстонии и в мире. «Здесь точно нет проигравших, здесь мы все победители», – сказал он предпринимателям.
В номинации «Лучший молодой предприниматель Нарвы 2025» победил Александр Лушин как создатель компании Alex Catering, также известный своими кафе Alex Kohvik в Нарве и в Йыхви. «Несмотря на то, что это личный титул, я его считаю совместной командной победой», – сказал он.
Самым социально ответственным предприятием Нарвы жюри признало завод Fortaco Estonia, который кроме своей основной деятельности поддерживает культурные и спортивные инициативы, является партнером фестиваля Station Narva, оказывает поддержку местным спортивным клубам и общественным организациям.
Руководитель завода Лариса Шабунова отметила, что Fortaco также помогает Нарвской больнице и многодетным семьям: «Буквально сегодня у нас был рождественский фуршет, где мы объявили о помощи Союзу многодетных семей. Мы считаем, что очень важно оставлять такой след в городе».
Лучшим работодателем Нарвы был назван машиностроительный завод Hanza Mechanics Narva
. Жюри отметило, что предприятие создает рабочие места в городе, сотрудничает с местными учебными заведениями и участвует в проектах, поддерживая развитие местного сообщества.
Отдельно, вне номинаций мэр Катри Райк наградила завод вакуумных пробирок InterVacTechnology Eesti за развитие высокотехнологичного производства в Нарве и управляющее промпарками Ида-Вируское инвестиционное агентство. Благодарности от мэра получила Александра Джикаева – серебряная призерка чемпионата мира и победительница Кубка мира по кикбоксингу, а также Александр Кронов, который завоевал титул «Шеф-повар года в Эстонии».
- Мэр Нарвы Катри Райк благодарит вице-чемпионку мира по кикбоксингу Александру Джикаеву и шеф-повара Александра Кронова.
- Foto: Николай Андреев
В этом году условия конкурса «Нарвский предприниматель» несколько смягчили, чтобы в нем могли участвовать небольшие фирмы, а также уточнили критерии оценки для членов жюри – на 30% оценки зависят от финансово-экономических показателей, на 70% – от вклада компании в городское развитие, инновации, устойчивость, социальную ответственность и т.д. В результате на конкурс поступило рекордное количество заявок – 63.
В жюри вошли мэр города, чиновники и представители организаций, помогающих бизнесу.
