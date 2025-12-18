Назад 18.12.25, 12:35 Среди лучших компаний Нарвы в уходящем году было особенно много кафе Городские власти Нарвы 17 декабря на торжественной церемонии в ратуше наградили победителей ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель 2025». В этом году среди номинантов и победителей конкурса было особенно много кафе и ресторанов, но не остались без наград и предприятия крупной промышленности, которые чаще всего побеждали в этом конкурсе в прошлом.

Создатель кафе в Нарве и Йыхви Александр Лушин был признан лучшим молодым предпринимателем Нарвы 2025 года.

Foto: Николай Андреев

«Нарва была в истории промышленной столицей Эстонии, и будет ей и в будущем, разумеется, нашими общими усилиями, – сказала мэр Нарвы Катри Райк собравшимся на церемонию предпринимателям. – Мы часто забываем, что у нас 99% предприятий – это малые или микропредприятия. Но на этих предпринимателях и стоит наш город – развивается обслуживание, туризм, именно так приходит в бизнес молодежь».

Лучшим микропредприятием города жюри назвало компанию Prospekt-Media, которая издает «Нарвскую газету», ведет новостной портал gazeta.ee и страницы в соцсетях. Фирме уже 26 лет, но сейчас, как писали ДВ , она ищет покупателя для газеты, поскольку владельцы хотят уйти на пенсию.

Руководитель Prospekt-Media Татьяна Завьялова вспомнила, что компания уже побеждала на конкурсе в прошлом и выразила надежду, что ее газетный бизнес продолжит какая-то другая фирма.

Лучшим стартапом Нарвы жюри назвало Oven Cafe.

Foto: Николай Андреев

Лучшим предприятием по развитию туризма была названа некоммерческая организация Open World – в ней работает известный нарвский гид и краевед Александр Опенко . Жюри отметило, что он известен не только своими экскурсиями, но также коллекциями предметов старины и активной медийной работой – книгами, блогами и видеороликами, которые делают прошлое живым и доступным.

Получив награду, Александр Опенко сказал, что для него честь находиться среди людей, которые делают Нарву известной в Эстонии и в мире. «Здесь точно нет проигравших, здесь мы все победители», – сказал он предпринимателям.

В номинации «Лучший молодой предприниматель Нарвы 2025» победил Александр Лушин как создатель компании Alex Catering, также известный своими кафе Alex Kohvik в Нарве и в Йыхви. «Несмотря на то, что это личный титул, я его считаю совместной командной победой», – сказал он.

Самым социально ответственным предприятием Нарвы жюри признало завод Fortaco Estonia, который кроме своей основной деятельности поддерживает культурные и спортивные инициативы, является партнером фестиваля Station Narva, оказывает поддержку местным спортивным клубам и общественным организациям.

Руководитель завода Лариса Шабунова отметила, что Fortaco также помогает Нарвской больнице и многодетным семьям: «Буквально сегодня у нас был рождественский фуршет, где мы объявили о помощи Союзу многодетных семей. Мы считаем, что очень важно оставлять такой след в городе».

Лучшим работодателем Нарвы был назван машиностроительный завод Hanza Mechanics Narva . Жюри отметило, что предприятие создает рабочие места в городе, сотрудничает с местными учебными заведениями и участвует в проектах, поддерживая развитие местного сообщества.

Отдельно, вне номинаций мэр Катри Райк наградила завод вакуумных пробирок InterVacTechnology Eesti за развитие высокотехнологичного производства в Нарве и управляющее промпарками Ида-Вируское инвестиционное агентство. Благодарности от мэра получила Александра Джикаева – серебряная призерка чемпионата мира и победительница Кубка мира по кикбоксингу, а также Александр Кронов, который завоевал титул «Шеф-повар года в Эстонии».

Мэр Нарвы Катри Райк благодарит вице-чемпионку мира по кикбоксингу Александру Джикаеву и шеф-повара Александра Кронова.

Foto: Николай Андреев

В этом году условия конкурса «Нарвский предприниматель» несколько смягчили, чтобы в нем могли участвовать небольшие фирмы, а также уточнили критерии оценки для членов жюри – на 30% оценки зависят от финансово-экономических показателей, на 70% – от вклада компании в городское развитие, инновации, устойчивость, социальную ответственность и т.д. В результате на конкурс поступило рекордное количество заявок – 63.

В жюри вошли мэр города, чиновники и представители организаций, помогающих бизнесу.