«Недостача и избыток денег одновременно»: Госконтроль критикует инертность госбюджета

В 2024 году расходы госбюджета достигли почти 18 миллиардов евро, а вместе с перенесенными расходами – даже 19 миллиардов, тогда как доходы составили лишь 17 миллиардов евро. «Что происходит?» – спрашивает государственный контролер Янар Хольм.
Foto: Raul Mee
В прошлом году государственные учреждения Эстонии не израсходовали 2,15 млрд евро, из которых около 1,7 млрд евро было перенесено или перешло на текущий год.
