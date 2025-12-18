Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%303,14
  • OMX Riga0,04%938,78
  • OMX Tallinn0,4%2 001,92
  • OMX Vilnius0,2%1 312,6
  • S&P 5000,00%6 721,43
  • DOW 300,00%47 885,97
  • Nasdaq −1,81%22 693,32
  • FTSE 100−0,16%9 759,06
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,88
  18.12.25, 13:08

«Недостача и избыток денег одновременно»: Госконтроль критикует инертность госбюджета

Суммы, переносимые из одного года в другой, постоянно растут, и у Госконтроля есть подозрение, что министерства просто прячут в этих переносах деньги от сокращений.
В 2024 году расходы госбюджета достигли почти 18 миллиардов евро, а вместе с перенесенными расходами – даже 19 миллиардов, тогда как доходы составили лишь 17 миллиардов евро. «Что происходит?» – спрашивает государственный контролер Янар Хольм.
  • В 2024 году расходы госбюджета достигли почти 18 миллиардов евро, а вместе с перенесенными расходами – даже 19 миллиардов, тогда как доходы составили лишь 17 миллиардов евро. «Что происходит?» – спрашивает государственный контролер Янар Хольм.
  • Foto: Raul Mee
В прошлом году государственные учреждения Эстонии не израсходовали 2,15 млрд евро, из которых около 1,7 млрд евро было перенесено или перешло на текущий год.
