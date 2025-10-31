Прибыль Ekspress Grupp выросла благодаря разовым доходам

Ekspress Grupp получила консолидированную прибыль в размере 2,4 миллиона евро за третий квартал – это в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года.
Foto: Liis Treimann
Публичная компания увеличила в третьем квартале как выручку, так и совокупную прибыль. Выручка составила 17,8 млн евро, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев компания заработала 56,3 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее.
