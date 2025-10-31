Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga0,00%912,18
  • OMX Tallinn−0,16%1 886,65
  • OMX Vilnius−0,08%1 259,88
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 100−0,41%9 719,95
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 31.10.25, 11:33

Прибыль Ekspress Grupp выросла благодаря разовым доходам

Чистая прибыль медиахолдинга Ekspress Grupp в третьем квартале резко выросла благодаря продаже дочерней компании.
Ekspress Grupp получила консолидированную прибыль в размере 2,4 миллиона евро за третий квартал – это в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года.
  • Ekspress Grupp получила консолидированную прибыль в размере 2,4 миллиона евро за третий квартал – это в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года.
  • Foto: Liis Treimann
Публичная компания увеличила в третьем квартале как выручку, так и совокупную прибыль. Выручка составила 17,8 млн евро, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев компания заработала 56,3 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее.
