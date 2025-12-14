Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов

Бессрочная заморозка российских активов в Европейском союзе может открыть путь к предоставлению Украине долгосрочного кредита, однако часть финансового бремени в этом случае может лечь на страны ЕС, включая Эстонию.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Как ожидается, на следующей неделе Европейский совет проголосует за перевод заморозки российских активов из временного режима в бессрочный, передает rus.err.ee.
В настоящее время заморозку приходится продлевать каждые шесть месяцев, что не позволяет Брюсселю использовать активы в качестве надежного обеспечения для крупного кредита Украине.
По словам депутата Европарламента Яака Мадисона, если в будущем замороженные активы не будут конфискованы, Европе придется возвращать кредит за счет собственных средств. В таком случае, по его оценке, доля Эстонии может составить от 400–450 миллионов евро в оптимистичном сценарии и до 1 миллиарда евро — в негативном.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.