Назад 14.12.25, 11:54 Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов Бессрочная заморозка российских активов в Европейском союзе может открыть путь к предоставлению Украине долгосрочного кредита, однако часть финансового бремени в этом случае может лечь на страны ЕС, включая Эстонию.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Как ожидается, на следующей неделе Европейский совет проголосует за перевод заморозки российских активов из временного режима в бессрочный, передает rus.err.ee.

В настоящее время заморозку приходится продлевать каждые шесть месяцев, что не позволяет Брюсселю использовать активы в качестве надежного обеспечения для крупного кредита Украине.

По словам депутата Европарламента Яака Мадисона, если в будущем замороженные активы не будут конфискованы, Европе придется возвращать кредит за счет собственных средств. В таком случае, по его оценке, доля Эстонии может составить от 400–450 миллионов евро в оптимистичном сценарии и до 1 миллиарда евро — в негативном.

