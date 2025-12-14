Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 14.12.25, 11:54

Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов

Бессрочная заморозка российских активов в Европейском союзе может открыть путь к предоставлению Украине долгосрочного кредита, однако часть финансового бремени в этом случае может лечь на страны ЕС, включая Эстонию.
Как ожидается, на следующей неделе Европейский совет проголосует за перевод заморозки российских активов из временного режима в бессрочный, передает rus.err.ee.
В настоящее время заморозку приходится продлевать каждые шесть месяцев, что не позволяет Брюсселю использовать активы в качестве надежного обеспечения для крупного кредита Украине.
По словам депутата Европарламента Яака Мадисона, если в будущем замороженные активы не будут конфискованы, Европе придется возвращать кредит за счет собственных средств. В таком случае, по его оценке, доля Эстонии может составить от 400–450 миллионов евро в оптимистичном сценарии и до 1 миллиарда евро — в негативном.

