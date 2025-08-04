Назад 04.08.25, 10:26 Ekspress Grupp заработает два миллиона прибыли на продаже латвийской финансовой платформы Медиаконцерн Ekspress Grupp продает около 25% доли в компании, управляющей финансовой платформой Altero, за 4,2 миллиона евро.

Altero была успешной инвестицией для Ekspress Grupp, заявила руководитель Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.

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Покупателем выступает Aktiva Finance Group, которая находится под контролем основателя и крупного акционера Ekspress Grupp Ханса Х. Луйка. Сумма сделки будет выплачена деньгами после заключения договора купли-продажи.