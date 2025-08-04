Ekspress Grupp заработает два миллиона прибыли на продаже латвийской финансовой платформы

Altero была успешной инвестицией для Ekspress Grupp, заявила руководитель Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.
Foto: Andras Kralla
Покупателем выступает Aktiva Finance Group, которая находится под контролем основателя и крупного акционера Ekspress Grupp Ханса Х. Луйка. Сумма сделки будет выплачена деньгами после заключения договора купли-продажи.
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Таллиннская биржевая компания Ekspress Grupp обязана в течение шести месяцев продать приобретенный в 2022 году литовский новостной портал Lrytas. Литовское деловое издание Verslo žinios выясняло, в чьих руках может оказаться портал.