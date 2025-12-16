Трамп требует от медиакомпании BBC 10 млрд долларов

BBC использовала для передачи фрагменты из разных частей речи Трампа, смонтировав их в один видеоряд. В тот день – 6 января 2021 года – в Вашингтоне произошел штурм Капитолия, где собирались официально утвердить итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.

Трамп, который на тот момент еще формально занимал высший государственный пост, в своей речи вновь повторил многократно опровергнутые утверждения о фальсификации выборов. После выступления его сторонники ворвались в здание Конгресса.

BBC отвергает обвинения в клевете

BBC признала, что в результате монтажа при просмотре передачи могло сложиться впечатление, будто речь идет о едином фрагменте выступления Трампа. Это, по признанию медиакомпании, могло навести на мысль, что глава Белого дома напрямую призывал к насилию. BBC принесла ему извинения. Этот эпизод был назван одной из ключевых причин отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.

Трамп в своем иске утверждает, что медиакомпания сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.

Ранее адвокаты президента США направили BBC письмо с угрозой судебного иска, если медиакомпания не принесет извинения, не снимет программу с эфира и не выплатит компенсацию. BBC заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, но отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.

Давление Трампа на СМИ

Это уже не первый случай, когда президент США предпринимает юридические действия против СМИ. С начала второго президентского срока в январе Трамп ужесточил риторику в отношении журналистов и неоднократно прибегал к судебным искам, стремясь дискредитировать или ограничить публикации о себе и своей администрации.