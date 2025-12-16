Трамп требует от медиакомпании BBC 10 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп выполнил свою угрозу и подал против британской медиакомпании BBC иск на 10 млрд долларов (8,5 миллиарда евро). Ранее речь шла о возможной сумме иска от одного до пяти млрд долларов.
Глава Белого дома анонсировал подачу иска еще месяц назад. Поводом стал спор вокруг монтажа его речи от 6 января 2021 года, использованного BBC в программе Panorama. Выпуск вышел незадолго до президентских выборов в ноябре 2024 года, на которых Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис, передает DW.
Президент США обвиняет медиакомпанию в «ложном, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном, подстрекательском и злонамеренном» изображении его в программе. По утверждению Трампа, BBC стремилась вмешаться в ход президентских выборов и повлиять на их исход в ущерб ему.
Спор вокруг передачи о штурме Капитолия
BBC использовала для передачи фрагменты из разных частей речи Трампа, смонтировав их в один видеоряд. В тот день – 6 января 2021 года – в Вашингтоне произошел штурм Капитолия, где собирались официально утвердить итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Трамп, который на тот момент еще формально занимал высший государственный пост, в своей речи вновь повторил многократно опровергнутые утверждения о фальсификации выборов. После выступления его сторонники ворвались в здание Конгресса.
BBC отвергает обвинения в клевете
BBC признала, что в результате монтажа при просмотре передачи могло сложиться впечатление, будто речь идет о едином фрагменте выступления Трампа. Это, по признанию медиакомпании, могло навести на мысль, что глава Белого дома напрямую призывал к насилию. BBC принесла ему извинения. Этот эпизод был назван одной из ключевых причин отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.
Трамп в своем иске утверждает, что медиакомпания сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
Ранее адвокаты президента США направили BBC письмо с угрозой судебного иска, если медиакомпания не принесет извинения, не снимет программу с эфира и не выплатит компенсацию. BBC заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, но отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.
Давление Трампа на СМИ
Это уже не первый случай, когда президент США предпринимает юридические действия против СМИ. С начала второго президентского срока в январе Трамп ужесточил риторику в отношении журналистов и неоднократно прибегал к судебным искам, стремясь дискредитировать или ограничить публикации о себе и своей администрации.
Трамп регулярно обвиняет крупные медиа в распространении «фейковых новостей» и публично оскорбляет журналистов за неудобные вопросы. Одним из инструментов давления, по мнению критиков, стали многомиллиардные судебные иски.
Предыдущие иски
Ранее Трамп подавал иски против американских телеканалов CBS и ABC. В обоих случаях стороны заключили мировые соглашения на крупные суммы, не доводя дела до суда. Критики расценивают такие действия как попытки запугивания и угрозу свободе прессы.
Кроме того, Трамп подал иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете перед выборами 2024 года и потребовав компенсацию на миллиардную сумму. Издание назвало иск юридически несостоятельным и расценило его как попытку воспрепятствовать независимой журналистике.
Президент США также вступил в конфликт с медиамагнатом Рупертом Мердоком, чьи издания традиционно относились к нему благожелательно. Трамп требует от него многомиллиардную компенсацию. Поводом стала публикация в The Wall Street Journal о возможной связи Трампа с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Речь шла о якобы поздравительном письме с откровенным содержанием к 50-летию Эпштейна в 2003 году, подписанном именем Трампа. Президент США отрицает, что является автором этого письма.
