Инвестор Тоомас: добавил новую ракету в портфель

Полярные ночи заставляют меня меланхолично оглядываться на прошедший год. Еще недавно я добавил в свой список наблюдения одного из самых небольших, с рыночной капитализацией около 300 миллиардов долларов, производителей микросхем памяти в США. Я снова о компании Micron, которая больше не дает мне покоя.
- Уже в январе мне бросились в глаза коэффициенты, которые напомнили времена, когда я следил за Nvidia.
- Foto: Getty Images/Scanpix
Можно сказать, что я наступаю на одни и те же грабли. Хотя я не умею предсказывать будущее, но текущая ситуация кажется мне очень похожей на 2022 год, когда я не купил Nvidia, рост акций которой уже в прошлом году был пятикратным. Ну да, наверное, нет смысла размышлять о том, что бы было, если бы тогда я принял немного другое решение. Но можно сказать, что сейчас бы точно не страдал меланхолией от этих полярных ночей.
