Назад 31.01.26, 11:53 Цена на серебро обвалилась более чем на 30% В пятницу цена на серебро упала на 31%, что стало для металла вторым худшим днем в истории.

В последние недели цены на драгоценные металлы быстро росли. Теперь ситуация изменилась.

Падение оказалось резким. Если еще в четверг вечером цена серебра составляла 114 доллара за унцию, то в пятницу она снизилась до 78,29 доллара. Это означает, что цена одной унции подешевела всего за день почти на 36 долларов.