Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic0,16%318,48
  • OMX Riga−0,03%935,38
  • OMX Tallinn−0,13%2 075,88
  • OMX Vilnius0,24%1 418,2
  • S&P 5000,00%6 915,61
  • DOW 300,00%49 098,71
  • Nasdaq 0,28%23 501,24
  • FTSE 1000,16%10 159,54
  • Nikkei 225−1,79%52 885,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,36
  • 26.01.26, 11:26

Золото и серебро подорожали до новых рекордов, доллар ослаб

Самые известные драгоценные металлы – золото и серебро – преодолели новые ценовые рубежи, тогда как доллар продолжил ослабевать.
Рост цен на золото и серебро во многом связывают с действиями президента США Дональда Трампа.
  Рост цен на золото и серебро во многом связывают с действиями президента США Дональда Трампа.
  • Foto: Reuters/Scanpix
