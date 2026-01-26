Золото и серебро подорожали до новых рекордов, доллар ослаб

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в новом прогнозе повысил целевую цену на золото более чем на 10%, указав на подрыв независимости центрального банка США, геополитические кризисы и неослабевающий интерес центробанков к покупкам.
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.