Крупная сеть телефонных мошенников: из Эстонии выслали латвийцев

Бухгалтеру отправили письмо якобы от исполнительного директора, в котором поинтересовались остатком на банковском счете и попросили сделать перевод на 28 000 евро. Она согласилась и сделала перевод. Это один из случаев мошенничества, который описывает Департамент государственной инфосистемы (RIA) в своем ежегоднике по кибербезопасности.
Первые часы и дни после мошеннической атаки во многом определяют, насколько серьезными окажутся последствия и удастся ли их ограничить, отмечает руководитель по информационной безопасности Elisa Май Крафт.
Согласно заключенной в ЕС договоренности, банки должны будут начать нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб. При этом Эстонский банковский союз опасается, что такие изменения лишат людей бдительности в защите своих средств и приведут лишь к росту числа мошенничеств.
Хотя для маркетинга важно, чтобы информация о компании и ее сотрудниках была доступна всем в интернете, это делает их легкой добычей для злоумышленников, которые, выдавая себя за найденного на сайте или в соцсетях руководителя, ежегодно обманом выманивают по электронной почте миллионы евро.
