Цахкна в Иерусалиме: у нас есть возможности помочь США, если поступит такая просьба
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который встретился в Иерусалиме со своим коллегой Гидеоном Сааром, Эстония – надежный партнер, который и раньше воевал вместе с США. Помощь, однако, возможна только на определенных условиях.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Foto: Kuvatõmmis ülekandest / Iisraeli välisministeerium
«Дональд Трамп ожидает, что союзники по НАТО придут на помощь США, и Эстония всегда была для Америки надежным партнером. Мы вместе участвовали в миссиях в Афганистане и Ираке. Но для этого нужен разговор о том, какая именно поддержка требуется и каковы цели США», – подчеркнул Цахкна на пресс-конференции с министром иностранных дел Израиля, отвечая на вопрос журналиста Reuters о том, что конкретно Эстония готова сделать в этой войне.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники США не помогут открыть Ормузский пролив, тем самым послав европейским странам явный сигнал присоединиться к военным действиям в Иране.
Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения союзников на Ближнем Востоке о начале переговоров по прекращению войны с Ираном. Тегеран, в свою очередь, также исключает возможность перемирия до тех пор, пока продолжаются удары США и Израиля. Об этом 14 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическими усилиями.
По словам депутата Европейского парламента Свена Миксера, военная операция США в Иране плохо подготовлена, и не согласована ни с ветвями власти в Америке, ни с глобальными союзниками. Поэтому союзники и не спешат присоединяться к конфликту по первому призыву Дональда Трампа, пояснил Миксер.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.