Назад 17.03.26, 17:00 Цахкна в Иерусалиме: у нас есть возможности помочь США, если поступит такая просьба По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который встретился в Иерусалиме со своим коллегой Гидеоном Сааром, Эстония – надежный партнер, который и раньше воевал вместе с США. Помощь, однако, возможна только на определенных условиях.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Дональд Трамп ожидает, что союзники по НАТО придут на помощь США, и Эстония всегда была для Америки надежным партнером. Мы вместе участвовали в миссиях в Афганистане и Ираке. Но для этого нужен разговор о том, какая именно поддержка требуется и каковы цели США», – подчеркнул Цахкна на пресс-конференции с министром иностранных дел Израиля, отвечая на вопрос журналиста Reuters о том, что конкретно Эстония готова сделать в этой войне.