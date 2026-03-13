Литовская технологическая компания намерена приобрести крупную долю в банке Artea
Технологическая компания Tesonet Global объявила о планах увеличить свою долю в Artea Bankas почти до 32% и в долгосрочной перспективе двигаться к получению контрольного пакета банка. Акции Artea Bankas при открытии биржи выросли более чем на 12%.
Генеральный директор Artea Bankas Витаутас Синиус.
Foto: Liis Treimann
Вчера Tesonet Global официально уведомила о намерении довести свою долю в Artea Bankas до 31,68%. Конечная цель компании еще масштабнее: Tesonet сообщила, что намерена обратиться в Европейский центральный банк за регуляторным разрешением на приобретение контрольного пакета акций банка.
